Kim Kardashian recebe críticas por ‘celebrar’ quarentena com a família

Aparentemente, Kim Kardashian tentou extrair algo bom da quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus, mas alguns de seus seguidores não simpatizaram com a recente publicação da socialite.



Kim tem feito o isolamento ao lado da família e a atual foto compartilhada mostra a filha mais velha, North, de seis anos, com o rosto pertinho da empresário, que posou fazendo biquinho. Na legenda, ela escreveu: “Qual é a sua coisa favorita da quarentena? A minha é ficar com os meus bebês 24 horas por dia, sete dias por semana.”







No espaço de comentários, resalvas foram feitas por internautas, que chegaram a chamá-la de insensível durante um momento delicado mundialmente.



“Não tem nada divertido nessa quarentena”, reclamou um mulher. “Sério? ‘Coisa favorita da quarentena’? Estamos vivendo uma tragédia”, ressaltou outra. “ah, claro, deve ser o máximo ser rica e ficar em casa com as suas crianças”, ironizou mais uma.



Amigas novamente?







Parece que a paz se instalou em mais uma intriga no mundo dos famosos. Kim Kardashian surpreendeu seus fãs e seguidores ao elogiar publicamente a cantora Beyoncé nesta quinta-feira (17).



A diva pop participou de uma live organizada pela emissora norte-americano ABC em homenagem aos profissionais de saúde trabalhando durante a pandemia do coronavírus. Ela cantou a canção When You Wish Upon a Star, famosa por estar presente na animação Pinóquio (1940).



“Beyoncé tem uma voz linda”, escreveu a socialite no Twitter, completando com a hashtag #disneysingalong (Disney cante junto, em tradução livre).



O elogio chamou a atenção porque esposa de Kanye West e a esposa de Jay-Z estavam, aparentemente, afastadas há anos, em decorrência da tensão entre seus dois maridos. A briga dos dois casais veio à público quando Beyoncé e Jay-Z faltaram ao casamento dos então amigos em 2014.



Antes de se apresentar, a mãe de Blue Ivy ainda disse: “Eu gostaria de dedicar essa música a todos os profissionais da saúde trabalhando incansavelmente pela nossa segurança e saúde.”



