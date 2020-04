Kobe Bryant: família das vítimas entra com processo

Famílias das quatro vítimas do acidente de helicóptero que matou Kobe Bryant e sua filha, Gianna, entraram com processos pelas mortes.



O ex-técnico de beisebol do colégio, John Altobelli, sua esposa Keri e sua filha Alyssa, que jogava basquete com Gianna, junto com a treinadora de basquete feminino Christina Mauser, estavam entre as nove pessoas a bordo do helicóptero que caiu em direção a academia de Kobe, Mamba Academy, em Thousand Oaks, no dia 26 de janeiro, matando todos eles.

Agora, os membros sobreviventes das famílias Altobelli e Mauser seguiram os passos da viúva de Kobe, Vanessa Bryant, e processaram a companhia do helicóptero, Island Express. De acordo com documentos da corte obtidos pelo site TMZ, eles dizem que a companhia ‘negligenciou e violou os cuidados de porte, aluguel, cuidado, controle, confiança, fretamento e operação do helicóptero em questão’.

Como dito no processo, a companhia privada estava voando mesmo com as condições climáticas serem consideradas pela polícia de Los Angeles como ‘não estando boas para voar’. Na manhã do acidente, a polícia de Los Angeles proibiu os voos de helicóptero por causa das péssimas condições do clima.







Os membros sobreviventes das famílias dizem que perder seus entes queridos causou ‘uma angústia insuportável em vários níveis – físico, emocional, mental e outros’. As famílias procuram compensação, tanto para eles quanto para seus entes, que poderiam receber se tivessem sobrevivido e continuado com seus trabalhos.

O New York Post reportou pouco depois do acidente que a companhia não tinha licença para voar e que seus instrumentos de visibilidade estavam comprometidos. Entretanto, o piloto Ara Zobayan, teve permissão especial para voar, de acordo com a rede CNN.

A companhia respondeu anteriormente ao processo de Vanessa, feito em fevereiro, que a queda foi um trágico acidente.



Aniversário de casamento



Vanessa Bryant compartilhou uma foto na qual está sentada no colo do marido e ambos estão abraçados, fazendo isso em forma de comemoração aos 19 anos de casados deles.

“Meu rei, meu coração, melhor amigo. Feliz aniversário de 19 anos de casamento, bebê. Eu sinto muito a sua falta. Eu gostaria que você estivesse aqui para me segurar nos seus braços. Eu te amo”, escreveu Vanessa Bryant na legenda.

No momento, Vanessa está vivendo em Los Angeles ao lado das outras três filhas que teve com Kobe: Natalia, Bianka e Capri.