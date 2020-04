Kourtney Kardashian e Scott Disick comemoram juntos

Kourtney Kardashian completou 41 anos esta semana, e depois de ganhar um desfile de aniversário de seus amigos e familiares, em seus carros, na rua de sua casa em Calabasas, na Califórnia, cumprindo assim o distanciamento social para ajudar a não propagar o coronavírus, ela comemorou a data, um dia depois, com o ex, Scott Disick, pai de seus três filhos.

Os dois provam que continuam tendo um bom relacionamento, apesar da separação.



Kourtney Kardashian rebate críticas: ‘Focar-me nos meus filhos’



Kourtney foi vista saindo de sua casa junto com Disick.







Em várias fotos publicadas online, a fundadora do site de estilo de vida Poosh, e seu ex-namorado de 36 anos foram vistos saindo de uma casa em Calabasas, Califórnia, no domingo, 19 de abril, levando os fãs a especularem se eles passaram a noite juntos.

Ele levava uma mochila Louis Vuitton enquanto carregava as coisas no carro com ela. Eles não foram vistos usando máscaras para precauções contra o coronavírus, mas usavam óculos de sol. Eles se separaram logo depois.

Apesar de estarem sempre juntos por causa dos filhos Mason, Penelope e Reign, Scott mantém um relacionamento há dois anos com a modelo e socialite Sofia Richie.



Kourtney Kardashian fala de deixar reality show da família



Briga



Em novo episódio da 18º temporada do reality Keeping Up With The Kardashian, Kim Kardashian mostrou os arranhões nas costas e nos braços sofridos durante a briga com a irmã mais velha, Kourtney Kardashian, que foi ao ar na última semana.

Durante a discussão das duas, foi possível ver ambas bem alteradas e Kim chegou a dar alguns fortes tapas em Kourtney, mas no novo episódio, o restante do desentendimento, que culminou na saída da primogênita do programa, foi mais detalhado e a esposa de Kanye West exibiu os ferimentos superficiais.



Kourtney Kardashian encontrou o equilíbrio que precisava



Elas acabaram brigando em decorrência de tensões acumuladas em torno da demanda da atração em suas vidas, com a dona da KKW Beauty acusando a ex-companheira de Scott Disick de não colocar mais da vida pessoal dentro do reality show.

“Você fala como se eu não fizesse nada! Você criou essa narrativa na sua mente… Eu literalmente vou te ferrar se você falar isso novamente. Honestamente, mude a narrativa em sua mente. Eu trabalho demais”, disse Kourtney. Kim respondeu ironicamente e então a irmã reagiu jogando um copo com água em sua direção.

“O que diabos há de errado com você?” questionou Kim. “Nunca venha para cima de mim assim. Juro por Deus, vou dar um soco na sua cara”, afirmou a socialite antes de ambas se atracarem e darem início às agressões, sendo separadas por Khloé Kardashian.



Kim Kardashian diz que mãe chorou ao vê-la brigando com irmã