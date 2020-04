Kourtney Kardashian se surpreende com presente do irmão

Kourtney Kardashian completou 41 anos dia 18 de abril e confessou que o melhor presente que recebeu por seu aniversário, veio de seu irmão Rob Kardashian.

A estrela do programa Keeping Up With The Kardashians foi às redes sociais agradecer seu irmão pelo presente, que lhe deu parte da coleção de discos de seu falecido pai Robert Kardashian, incluindo famosos como Etta James, Luther Vandross e Frank Sinatra.

Ela escreveu no Instagram: “Presente de aniversário favorito: @robkardashianofficial me deu todas as gravações antigas do meu pai”.

A socialite confessa que realmente se emocionou com o presente de Rob.



Festejando com o ex



Kourtney Kardashian ganhou um desfile de aniversário de seus amigos e familiares, em seus carros, na rua de sua casa em Calabasas, na Califórnia, cumprindo assim o distanciamento social para ajudar a não propagar o coronavírus, ela comemorou a data, um dia depois, com o ex, Scott Disick, pai de seus três filhos.

Os dois provam que continuam tendo um bom relacionamento, apesar da separação.

Kourtney foi vista saindo de sua casa junto com Disick.

Em várias fotos publicadas online, a fundadora do site de estilo de vida Poosh, e seu ex-namorado de 36 anos foram vistos saindo de uma casa em Calabasas, Califórnia, no domingo, 19 de abril, levando os fãs a especularem se eles passaram a noite juntos.

Ele levava uma mochila Louis Vuitton enquanto carregava as coisas no carro com ela. Eles não foram vistos usando máscaras para precauções contra o coronavírus, mas usavam óculos de sol. Eles se separaram logo depois.

Apesar de estarem sempre juntos por causa dos filhos Mason, Penelope e Reign, Scott mantém um relacionamento há dois anos com a modelo e socialite Sofia Richie.