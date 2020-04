Kylie Jenner viajou para Palm Springs no meio de quarentena

Os fãs de Kylie Jenner ficaram impressionados com uma foto da socialite e empresária que está circulando nas redes sociais, dela sem uma gota de maquiagem.

A irmã de Kim Kardashian parece irreconhecível sem todos os retoques que costuma usar quando aparece em suas mídias sociais.

Com o cabelo preso e o rosto limpo, Kylie foi vista entrando em um carro, sem nada de glamour.

Os seguidores da reality star logo começaram a falar sobre seu cabelo e sobre seu tom de pele, e alguns brincaram dizendo que a quarentena deixou Jenner ‘mais branca que nunca’.



Após as imagens reveladas, Kylie logo postou em seus Stories imagens dela tomando sol e curtindo a piscina com a amiga Stassie e a filha Stormi, que aparece nadando nos clipes que ela compartilhou. Elas estão curtindo a quarentena e o sol em uma mansão de Palm Springs, na Califórnia, que fica a pouco mais de duas horas de distância de sua casa em Calabasas.







Apoio



Kylie Jenner procurou apoio em seu ex-namorado, Travis Scott, em meio a pandemia do coronavírus. A estrela de Keeping Up With The Kardashians e o rapper de 27 anos – que tem juntos uma filha de dois anos, Stormi – se separaram no ano passado, mas estão passando mais tempo juntos nos últimos meses, aumentando os rumores de uma possível reconciliação.

E agora fontes dizem que Kylie tem se apoiado em Travis para fazer companhia a ela em meio a crise global de saúde, já que não pode ver suas irmãs pessoalmente por causa das regras de isolamento social.

Uma fonte confirmou que eles estão passando a quarentena juntos.



“Kylie realmente sente falta de suas irmãs, sobrinhas e sobrinhos, mas é bom ter Travis por perto. Ele está na casa de Kylie e eles estão fazendo muitas atividades em família”, revelou uma fonte ao programa E!News.

O informante também disse que o ex-casal está ‘se saindo muito bem’ na criação de sua filha, e estão ‘amando essa vida em família juntos’.

Alguns acreditam que o isolamento social pode facilitar a reconciliação de casais como Kylie e Travis, e sua irmã Khloe Kardashian com Tristan Thompson, ou, separá-los para sempre.



