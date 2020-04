Larissa Manoela surge com look inspirado em Manu Gavassi

Larissa Manoela encantou os fãs do Instagram com seu look criativo: um terninho branco e verde, em homenagem à Manu Gavassi, uma das três finalistas da grande final do BBB20. A nova contratada da TV Globo festejou na segunda-feira (27) e explicou o motivo.



“Foram dias me preparando, mas só agora posso dizer… ESTOU PRONTA E #EUFIZPARTEBBB20! Essa final icônica exigia uma produção baphooooonica inspirada na fada sensata Manu Gavassi, por quem eu sigo torcendo”, tietou ela.



A namorada de Leo Cidade destacou ainda sua paixão pelo reality show.



“Sempre acompanhei o BBB, mas confesso que essa edição foi uma das minhas favoritas, histórica!! Cheio de momentos importantes”, ressaltou.



Cabelo colorido







Larissa Manoela virou o centro das atenções na web. A atriz postou cliques do cabelo pintado de laranja! Muita gente ficou em dúvida, se já seria uma possível caracterização, de sua personagem na novela Além da Ilusão, que irá protagonizar no horário das 18h, na Rede Globo.



Contudo, a jovem tratou logo de se explicar no Instagram.



“Quarentena dia: (sei lá perdi as contas). Eu enlouqueci. Acordei cedo, fiz minha ‘English class’. Fui fuçar o que tenho aqui em casa. Achei tinta spray colorida temporária pro cabelo. Achei minhas massinhas. O resultado está aí. Loucamente feliz e sendo eu mesma nessa quarentena”, disse ela.



A imagem repercutiu de tal maneira, que diversas famosas palpitaram sobre sua nova transformação temporária.



“Aaaaaaah hahahaha amei. Tá linda”, elogiou a escritora Thalita Rebouças.



Larissa Manoela e Leo Cidade celebram namoro com piquenique



Larissa Manoela e Leo Cidade apostam em diversão na quarentena



“Tô quase pintando de rosa também”, escreveu a atriz Isabella Santoni.



“Sua linda”, falou a modelo Aline Riscado.



“Tá linda”, endossou o coro a atriz Ingrid Guimarães.