Lateral do Real Madrid entra na mira de quatro grandes da Europa

Cobiçado, Sergio Reguilón, do Real Madrid, que defende o Sevilla por empréstimo, deve movimentar a próxima janela de transferências. O lateral-esquerdo de 23 anos não deve ser aproveitado por Zinedine Zidane e assim tem seu futuro em aberto.

De acordo com informações do LANCE!, retidas do ‘ABC Sevilla’, o espanhol deve ser disputado por Arsenal e Tottenham, da Inglaterra, além de Borussia Dortmund, da Alemanha, e Paris Saint-Germain, da França. O Hispalenses também pensa em fazer uma oferta para manter o garoto.

Sevilla FC v CFR Cluj – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg

Até o momento, Reguilón não sabe onde vai atuar na próxima temporada, mas não deve ser no Real Madrid. Assim, os madridistas esperam aproveitar uma eventual venda em definitivo do atleta para arrecadar dinheiro para outros investimento. Segundo o Transfermarkt, o passe do garoto gira na casa dos 20 milhões de euros (R$ 117,92 mi).

Vale lembrar que a disputa deve ser intensificada por motivos distintos: os Gunners querem um substituto para Bukayo Saka, enquanto Ryan Sessegnon não agradou nos Spurs. Já o PSG não deve ficar com Layvin Kurzawa e vai precisar de uma peça de reposição, e o BVB vê potencial no espanhol.