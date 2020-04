Lateral gremista Orejuela completa marca como profissional e celebra trajetória

​Uma parada, mesmo que forçada, no futebol serve para jogadores relembrarem fatos importantes. Com o lateral Luis Orejuela não é diferente. Neste domingo, o jogador colombiano celebra seis anos como profissional. E tem muito o que comemorar.

O atleta começou sua carreira no Deportivo Cali, time de sua cidade-natal. Em 5 de abril de 2014, pisava em campo pela primeira vez para enfrentar o Millonarios, pelo campeonato local. Naquela mesma temporada, conquistou a Superliga da Colômbia. Já em 2015, se sagrou campeão nacional (Torneio Apertura). Em agosto de 2017, acabou vendido para o Ajax, da Holanda, por 3,6 milhões de euros. No país europeu, conquistou a Eerste Divisie (segunda divisão local) com o time B antes de ser repassado ao ​Cruzeiro, em janeiro de 2019.

Em Belo Horizonte, colocou no peito a faixa do Estadual e, mesmo com o clube em crise, acabou se destacando, tanto que foi convocado frequentemente para defender o seu país em amistosos no ano passado. No final da temporada, teve 50% de seus direitos adquiridos por US$ 1,5 milhão e acabou emprestado ao ​Grêmio . Agora, ainda tenta conquistar seu espaço na equipe de Renato Portaluppi e dar sequência a uma exitosa performance.

“Sempre importante lembrar de nosso começo e reviver a nossa trajetória até aqui. Sou um jogador jovem e trabalho diariamente para conquistar meu espaço. Tenho o apoio da família, da minha equipe e comissão técnica”, afirmou.

Em agosto, Orejuela completará 25 anos de idade.

