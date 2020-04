Lateral revela vontade de retornar ao Brasil; Botafogo estuda contratação

​Revelados nas categorias de base do ​Fluminense, os irmãos Rafael e Fábio nunca esconderam que têm o ​Botafogo como clube do coração. Atuando na Europa há onze temporadas – os dois foram negociados ainda muito jovens, aos 18 anos de idade -, Rafael, hoje no Lyon, admitiu em entrevista que pensa com carinho na possibilidade de retornar ao Brasil, e que há boas chances disso acontecer já no ano de 2021.

“A chance de eu renovar com o Lyon é pequena pelo tempo que já estou aqui, pelas opções, pela vontade de jogar no Brasil e pela minha família também, que está na Europa há muito tempo. A segurança é uma coisa que preocupa no Brasil, mas existe a possibilidade de eu jogar no Botafogo em 2021, sim”, afirmou em entrevista ao ‘Canal do TF’, na última quinta (23).

De acordo com a apuração do ​UOL Esportes, as declarações de Rafael animam a diretoria do Botafogo, que mantém o lateral em uma ‘lista de desejos’ para um futuro próximo. Vivendo um momento delicado nas finanças, o clube planeja com cuidado seus passos no mercado de transferências, e não fará loucuras para fechar com o atleta de 29 anos, apesar da vontade mútua para que este ‘casamento’ aconteça em breve.

“Eu quero terminar minha carreira no Botafogo, mas primeiro precisa ter uma proposta. Não adianta só eu querer, o Botafogo precisa querer também. Se eu tiver como opções o Botafogo e outro clube no Brasil, eu escolheria o Botafogo sem dúvida nenhuma”, concluiu Rafael.

