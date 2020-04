Lázaro Ramos ficou nu na garagem. Entenda!

Lázaro Ramos tem passado seus dias em casa com Taís Araújo e os dois filhos, João Vicente, de oito anos, e Maria Antônia, de cinco, em função da pandemia do novo coronavírus. Contato com amigos e outros familiares, só virtualmente. Mas Lázaro Ramos contou que passou um grande perrengue em sua única saída de casa durante a quarentena, após 25 dias sem aparecer no portão. Durante uma transmissão ao vivo com a Marie Claire, na quarta-feira (22), ele revelou que ficou preso nu na garagem depois de fazer compras no supermercado.



Lázaro Ramos sobre quarentena: ‘Bateu uma tristeza gigante’



Lázaro foi ao supermercado e, tenso, teve taquicardia. Sem querer, o ator entrou na fila dos idosos e foi expulso dela.



“Depois de uns 25 dias em casa eu fui ao supermercado. Quando eu saí comecei a ter taquicardia. Eu não tinha máscara, então usei uma camiseta velha no rosto, coloquei um boné, fiquei uma figura esquisitíssima. Estava com medo de me aproximar das pessoas, errei a fila e entrei na dos idosos, me expulsaram. Eu estava com o coração disparado”, disse.



Lázaro Ramos cancela estreia de filme por causa de coronavírus



Água, sabão e álcool em gel



De volta à casa, o marido de Taís Araújo lavou – no tanque – os produtos que tinha acabado de comprar. Tirou suas roupas e as pôs de molho. Mas, ao tentar entrar em casa, viu que a porta estava trancada e ele estava sem chave.



“Comecei a gritar pela Taís, mas ela estava longe e não me ouvia, também não atendeu ao telefone. Fiquei uns 15 minutos nu na garagem, esperando, com as compras limpas”, lembrou, aos risos.



O ator só se livrou da situação quando a mulher telefonou para perguntar se ele ainda estava no supermercado.



Foguinho e Leona se reencontram. Entenda!