Lea Michele espera o primeiro filho, segundo site

Rachel Berry deixou sua marca em Glee e Lea Michele, intérprete da personagem, vai deixar uma marca no mundo, segundo a revista People. A atriz será mamãe pela primeira vez ao lado do marido, Zandy Reich.



Lea Michele revela que tem síndrome do ovário policístico



Fontes próximas ao casal disseram à publicação que os dois quiseram um bebê, mas, por ora, não revelaram o tempo de gestação da artista nem o sexo do bebê.



Eles começaram a namorar em 2017 e se casaram em março do ano passado. Ainda não houve um pronunciamento público de Lea e/ou Zandy. O jeito é esperar e ficar na ansiedade par saber maiores informações!



Lea Michele vende casa em Los Angeles por US$ 3 milhões



Lembrança carinhosa







Em janeiro, Lea Michele participou do podcast Showmance e relembrou os melhores momentos de Glee, série em que interpretou a protagonista Rachel.



Além disso, Lea contou com a presença de seus antigos colegas de elenco, Kevin McHale, que interpretou Archie, e Jenna Ushkowitz, que viveu Tina.



Durante a conversa, Lea relembrou o seu ex-namorado Cory Monteith, que interpretou Finn no famoso seriado musical. O ator morreu em 2013 após sofrer uma overdose.



Ashley Tisdale revive a patricinha Sharpay Evans no TikTok



“Os momentos que me deixam emotiva hoje não são os que costumavam me deixar emotiva antes da série. Um deles foi quando o Cory te tirou [Kevin] do banheiro químico. Existem momentos em que você vê o arco do personagem durante toda a temporada em uma só cena. Ele te tirando do banheiro, você consegue ver o coração do Finn”, disse.



McHale concordou que essa foi uma cena memorável e comentou sobre uma conversa que teve com Cory.



“A gente pensava: Isso é louco, não é? Nós vamos lembrar disso para sempre. Isso é especial. Éramos só nós dois. Eu dizia: É, isso é bem louco”, disse.



Lea Michele afirma ter visto fantasma em antigo apartamento



Apesar disso, Glee também foi cercada por polêmicas, como a briga entre os atores nos bastidores e a prisão de Mark Sailling, o Puck, por porte de pornografia infantil.



“As pessoas sempre focam nas coisas negativas, mas no nosso último dia de filmagens eu, vocês, e mais um pequeno grupo fomos até o palco, sentamos e falamos de tudo que gostávamos na série. É um desses momentos que te mostram que você sempre volta. Eu sempre me senti dessa forma sobre a série. Eu sempre voltava. Era simplesmente o melhor”, contou Lea.