Leo Picon lança o single Segredo Nosso. Venha conferir!

Leo Picon é um dos grandes nomes jovens da atualidade, tendo uma conhecida carreira tanto como influenciador como na música.



Nesta quarta-feira (29), Leo lançou mais um single, Segredo Nosso, terceiro em parceria com a Medellin Records, que administra a carreira de novos e promissores artistas da música.



A letra, com composição do próprio artista, refere-se sobre um episódio de amor vivido por ele.



“Escrevi pensando numa situação que tinha acontecido comigo pouco antes de me mostrarem o beat no estúdio da Medellin. Estava na festa de aniversário do Rafa Uccman e encontrei uma menina que estava chateada comigo. Ficamos nos encarando”, contou Leo Picon.



“Eu queria conversar e sentia que ela também, mas o clima não estava favorável. Acabamos conversando e rimos juntos. No fim das contas, estávamos com saudades um do outro, e sem ninguém saber, vivemos o segredo nosso”, continuou ele.



“O beat faz referência a I Know What You Want, do artista Bustha Rhymes com colaboração de Mariah Carey, e canto o refrão da música em inglês para ilustrar o momento que o amor acontece”, acrescentou Picon.



Em mais uma colaboração de Rômulo Deu Cria, diretor-criativo do Approve Lab, a capa foi criada a partir de uma arte já elaborada pela dupla.



“É uma ilustração do meu rosto pedindo silêncio, referência ao Segredo Nosso. A capa já estava pronta antes da música ser criada, pois a arte principal era de um adesivo que produzimos.”



“Os adesivos têm sido cada vez mais presentes no nosso universo musical e serão muito usados para que artistas gráficos criem produtos junto comigo, que serão expostos nos clipes e vendidos no site da Approve”, concluiu Leo Picon.



O single já está disponível em todas as plataformas digitais, e o clipe oficial da música será lançado na próxima quarta-feira (06).



