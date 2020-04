Letícia Sabatella faz um desabafo sobre possível censura

No último sábado (25), estava programada para as 20h30 a exibição de Recordar É Viver, atração da TV Brasil, com Letícia Sabatella. Contudo, um dia antes, uma ordem fez com que outro programa fosse colocado no lugar.



Em vez de Letícia, conhecida pelo posicionamento político mais à esquerda, foi exibido um programa com o falecido ator Agildo Ribeiro. Em suas redes sociais, a atriz desabafou.



Leticia Sabatella leva cão do casal em peça de Daniel Dantas



“Houve um colapso de pensamentos na minha cabeça. Chorava sem parar e não conseguia definir um motivo. Quando me perguntavam por quê, desfilavam na minha mente mil fatos e eu não conseguia escolher o que responder. Paralisada a 1000 por hora”, escreveu.



Abalada, a atriz mineira de 49 anos pediu respeito.



Letícia Sabatella e Daniel Dantas trocam beijos em peça



“Hoje, estou complacente com minha parada no vácuo. O que vem de pequeno é passo a passo apreciado. Tempo parada pra observar o vento, a folha, o sol na pele. Sonolência. Mente precisando de descanso. Nada de descaso. Descanso e mais nada. Respeito.”







Apoio de colegas



Artistas, fãs e admiradores de Sabatella saíram em sua defesa. A atriz Juliana Alves, que está aguardando o fim da pandemia para retomar as gravações de Salve-se Quem Puder, logo manifestou seu apoio.



“Todo nosso amor, respeito e solidariedade a Letícia!”, escrveue Juliana.



Letícia Sabatella irrita policial ao gravar ação no Rio de Janeiro



“Absurdo!”, destacou a atriz Karine Carvalho.



O programa



Apresentado por Carolina Rocha, o Recordar é TV mostra o resgate do que há de melhor no acervo da TVE e TV Brasil: shows inesquecíveis, grandes entrevistas, debates marcantes, musicais e programas especiais.



As atrações são revisitadas com uma nova roupagem e informações adicionais, a partir da busca de momentos e personalidades que marcaram a cultura brasileira.



Daniel Dantas e Letícia Sabatella curtem passeio com pet