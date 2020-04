Letícia Spiller e Reynaldo Gianecchini fazem ensaio virtual. Entenda!

Em isolamento social, seguindo as orientações das autoridades de saúde por conta do novo coronavírus, Letícia Spiller e Reynaldo Gianecchini não param de trabalhar. A atriz, que está de quarentena em seu sítio na cidade de Secretário, na Região Serrana do Rio de Janeiro, acompanhada pela filha caçula, Stella, e pelo marido, o músico Pablo Vares, vai atuar com Giane no teatro, quando a pandemia passar.



Os dois estão no elenco de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, adaptação para os palcos do sucesso dramático de Jim Carrey nos cinemas. Letícia vai viver a Clementina Crowinscky, papel que foi da atriz Kate Winslet e, na montagem e fará par com Giane, que será o Joel Barish. Eles têm feito, virtualmente, a leitura do texto e ensaiam à distância. O ator está isolado em casa, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



De acordo com o diretor do espetáculo, Jorge Farjalla, a estreia será ainda este ano. Ele tem se unido aos dois atores na preparação à distância, respeitando o isolamento social.



“O que você seria capaz de fazer por um grande amor? Eu faço arte! Reynaldo Gianecchini e Letícia Spiller, ou Joel Barish e Clementina Crowinscky retratados pela artista Deborah Rebelo. Tenho me consumido com a magnitude da arte na minha e na vida dessas pessoas que me fazem vibrar e esquecer por algumas horas o estado em que nos encontramos. Tocar o sagrado às vezes é algo simples que se torna grandioso”, escreveu o diretor.







O filme



Lançado em 2004, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças conta a história de Joel (Jim Carrey) e Clementine (Kate Winslet). Eles formavam um casal que durante anos tentou fazer com que o relacionamento desse certo. Desiludida com o fracasso, Clementine decide esquecer Joel para sempre e, para tanto, aceita se submeter a um tratamento experimental, que retira de sua memória os momentos vividos com ele.



Após saber de sua atitude Joel entra em depressão, frustrado por ainda estar apaixonado por alguém que quer esquecê-lo. Decidido a superar a questão, Joel também se submete ao tratamento experimental. Porém ele acaba desistindo de tentar esquecê-la e começa a encaixar Clementine em momentos de sua memória os quais ela não participa.



