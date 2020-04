Levantamento mostra até quando vai o contrato de cada um dos jogadores do Corinthians

Por enquanto, não existe uma perspectiva concreta do retorno do futebol tanto dentro do Brasil como na América do Sul. E é por isso que, neste momento, cabe uma análise do panorama atual do elenco do ​Corinthians, até para saber com quem será possível contar daqui em diante e também já se fazendo uma projeção do que pode acontecer em 2021, uma vez que a possibilidade de as competições da atual temporada avançarem para o início do ano que vem é real.

Conforme levantamento do ​Globoesporte.com, três jogadores possuem contrato até o final de 2020: o lateral-esquerdo Sidcley e os atacantes Mauro Boselli e Vagner Love. Desses, apenas Sidcley não pertence ao Timão, uma vez que foi repatriado por empréstimo. Já o do zagueiro Léo Santos vai somente até setembro. Além disso, vale destacar as situações do volante Cantillo e do atacante Yony González. Os vínculos registrados vão somente até a metade da temporada. Para ficar com Cantillo por mais um ano (contrato termina em 31 de julho), o clube precisará pagar US$ 600 mil ao Junior Barranquilla. Quanto a González, envolvido na ida de Pedrinho para o Benfica, será necessário desembolsar 2,8 milhões de euros para esticar o compromisso, inicialmente constituído até 20 de junho, por mais três anos e meio e ficar com 50% dos direitos.

JOGADOR​ FINAL DO CONTRATO​ PERCENTUAL DE DIREITOS ECONÔMICOS​ ​Cantillo ​20 de junho de 2020 ​Empréstimo ​Cantillo ​31 de julho de 2020 ​Empréstimo ​Léo Santos ​12 de setembro de 2020 ​70% ​Sidcley ​31 de dezembro de 2020 ​Empréstimo ​Vagner Love 31 de dezembro de 2020​ ​100% ​Mauro Boselli 31 de dezembro de 2020​ ​100% ​Walter ​31 de dezembro de 2021 ​5% ​Carlos Augusto ​31 de dezembro de 2021 100% ​Pedro Henrique ​31 de dezembro de 2021 ​60% ​Michel Macedo ​31 de dezembro de 2021 ​100% ​Matheus Donelli ​31 de dezembro de 2021 ​100% ​Gabriel ​31 de dezembro de 2022 ​50% ​Gil ​31 de dezembro de 2022 ​100% ​Fagner ​31 de dezembro de 2022 ​50% ​Cássio ​31 de dezembro de 2022 ​60% ​Ramiro ​31 de dezembro de 2022 ​80% ​Camacho ​31 de dezembro de 2022 ​100% ​Danilo Avelar ​31 de dezembro de 2022 ​100% ​Richard ​31 de dezembro de 2022 ​70% ​Lucas Piton ​31 de dezembro de 2022 ​100% ​Janderson ​31 de dezembro de 2022 ​70% ​Everaldo ​30 de junho de 2023 ​50% ​Araos ​31 de julho de 2023 ​100% ​Bruno Méndez ​31 de dezembro de 2023 ​85% ​Mateus Vital ​31 de dezembro de 2023 ​85% ​Davó ​31 de dezembro de 2023 ​80% ​Luan ​31 de dezembro de 2023 ​50% ​Éderson ​21 de janeiro de 2025 ​65%

Pensando no que pode acontecer em 2021, somente cinco atleta chegarão ao fim da próxima temporada com a possibilidade de deixarem o Parque São Jorge de graça, uma vez que seus vínculos se extinguirão. São eles o goleiro Walter, o lateral-esquerdo Carlos Augusto, o lateral-direito Michel Macedo, o zagueiro Pedro Henrique e o goleiro Matheus Donelli.

