Levantamento traz sul-americanos que podem deixar a Europa por empréstimo

​Já virou tradição que, para muitos clubes, a janela de transferências do meio do ano signifique a consolidação de negócios importantes no que se refere a reforços. Na atual temporada, até em função da pandemia de coronavírus, dificilmente alguma equipe fará grandes investimentos. No entanto, é possível conseguir boas contratações vindas da Europa por empréstimo. E o ​blog do Rafael Reis fez um levantamento no qual apresenta sete nomes de atletas sul-americanos que estão em baixa no Velho Continente e que, talvez, topassem uma incursão pelo futebol brasileiro.

Fabián Balbuena

O zagueiro paraguaio de 27 anos tem passagem vitoriosa pelo ​Corinthians (campeão brasileiro de 2017) e, atualmente, defende o West Ham, da Inglaterra. No entanto, depois de ser até titular em determinados momentos, não inicia uma partida desde janeiro e chegou a ser “rebaixado” ao time B para não perder a forma.

Carlos Bacca

Atual atacante do Villarreal, da Espanha, o venezuelano de 33 anos já brilhou por Sevilla e Milan. No entanto, mesmo com os quase 150 gols na Europa, não vive o melhor momento. Na atual temporada, são apenas quatro bolas na rede em 16 partidas, o que o levou para o banco de reservas, de onde raramente sai.

Facundo Ferreyra

Aos 29 anos, o atacante argentino não está fazendo sucesso no Espanyol, tanto que o clube catalão já avisou que não irá exercer a opção de compra junto ao Benfica. No entanto, o camisa 9 já mostrou que sabe balançar as redes. Cansou de fazer isso pelo Shakhtar Donetsk, tendo sido artilheiro do Campeonato Ucraniano 2017/2018.

Jeison Murillo

Não faz muito tempo que o zagueiro colombiano integrava o elenco do Barcelona. Pois agora, aos 27 anos, defende o Celta, também da Espanha. O clube, porém, luta contra o rebaixamento. Se a queda for confirmada, deverá ser devolvido à Sampdoria, da Itália, que a princípio não tem interesse em utilizá-lo.

Adalberto Peñaranda

Trata-se de um atacante venezuelano de apenas 22 anos que está no Watford, da Inglaterra, mas não costuma sequer figurar no banco de reservas. Já rodou também por clubes de Espanha, Itália e Bélgica. No Mundial sub-20 de 2017, ele era o principal destaque da seleção de seu país, que terminou na segunda colocação.

Ramiro Funes Mori

É outro jogador que perdeu espaço no Villarreal. Aos 29 anos, o zagueiro disputou as últimas duas edições da Copa América pela Argentina. Na atual temporada, participou de apenas 12 partidas, sendo cinco pela Copa do Rei juntamente com outros atletas considerados reservas no time espanhol.

Lisandro Magallán

O zagueiro argentino de 26 anos defende o Alavés, da Espanha, emprestado pelo poderoso Ajax, da Holanda. Alternando momento de titular e reserva, a princípio não verá o clube exercer a opção de compra. E como a equipe de Amsterdã o coloca entre os dispensáveis, a possibilidade de conseguiu um negócio fica viabilizada.