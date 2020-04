Lexa posa de fio dental e exibe bumbum perfeito no Instagram

Lexa é uma das cantoras em maior ascensão no Brasil, estando desde o final de 2018 lançando um hit atrás do outro e marcando presença em grandes eventos e programas.



Outro fator na qual Lexa é bastante conhecida é por sua beleza e seu corpão de dar inveja a qualquer um nas redes sociais.



Recentemente, a cantora compartilhou em seu Instagram uma foto de biquíni fio dental, exibindo seu corpão e colocando o bumbum em evidência.



“Aquecimento da Lexa com quase 40 milhões de views/ Bate Palma com 70 milhões e Treme Tudo com quase seis milhões de views! São mais de 113 milhões de views só nesse ano em músicas novas! QUE ORGULHO! Clipes lindos, bem feitos e consistentes! Agora estou trabalhando no meu CD! Torcendo pra tudo isso passar logo”, escreveu ela na legenda, comemorando o sucesso de seus lançamentos.



Os seguidores rasgaram elogios a Lexa nos comentários, tanto pelo seu sucesso na música quanto por sua boa forma física.



“Linda”, “Tão perfeita”, “Tudo isso será multiplicado, você merece meu amor! Por todo seu esforço e seu trabalho para trazer o melhor para a gente! Eu te amo!”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs.







Gabi Martins foi mais uma pessoa a conquistar o Brasil após sua passagem no BBB20, com sua carreira musical decolando como nunca.



Na quarta-feira passada (22), Gabi impressionou os seguidores nos Stories do Instagram ao aparecer dançando e rebolando de baby doll.



A música em questão se tratava de Lexa, hit lançado por Lexa recentemente como aposta na quarentena aos fãs, na qual Gabi afirmou estar “viciada”.



Vale lembrar que esta não foi a primeira vez que Gabi performou a música de uma grande artista brasileira ao acordar, tendo dançando Dowtown de Anitta e J Balvin na terça-feira (21).







