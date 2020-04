Liam Payne confirma planos do One Direction

A primeira ‘reunião’ oficial do One Direction vai ser através do FaceTime, revelou a imprensa inglesa. Mas somente os cantores e os produtores estarão na videochamada.

Há dias surgiu o boato de que os cinco cantores devem se reunir para celebrar os 10 anos da boyband, e pela primeira vez um dos envolvidos confirmou a notícia.

Conversando através do Instagram Live com o DJ sueco Alesso, o cantor Liam Payne revelou que ele está interessado em conversar com seus colegas de banda durante a quarentena do coronavírus.

“Eu falei com Niall (Horan) novamente no FaceTime hoje, e ele estava do lado de fora na varanda tomando banho de sol… Ele também está em Londres. A maioria de nós está em Londres. Tentamos organizar o primeiro encontro pelo FaceTime no momento”, confirmou.

O DJ então respondeu: “Uau, o mundo inteiro está prestes a explodir”.

Nesse ponto, Liam brincou sobre Zayn Malik, que deixou o grupo em março de 2015: “Você pode entrar e substituir Zayn e se juntar à banda”.

Durante a conversa, Liam também revelou que tinha jurado guardar segredo sobre os planos da banda, tendo sugerido um retorno.

Ele disse: “Eu não posso dizer muito. Foi na verdade … Louis me criticou por revelar um pouco de nossos planos no outro dia. Então você vai ter o grupo me repreendendo na conversa em grupo”.

Liam admitiu anteriormente que a banda havia conversado recentemente sobre seus planos futuros – embora ele não tenha revelado detalhes específicos:

“Temos um aniversário de 10 anos, então todos conversamos muito nas últimas semanas, o que foi muito bom. Há várias coisas diferentes nas quais estamos trabalhando para tentar fazer acontecer e as pessoas estão encaminhando e-mails.”, concluiu sem confirmar se Malik vai ou não estar na reunião do grupo.



Especial de TV



Parece que os fãs do One Direction finalmente vão poder celebrar. Tudo indica que realmente o grupo, que se separou em 2015, vai mesmo se reunir para comemorar os 10 anos da boyband.

Segundo a imprensa inglesa o One Direction supostamente marcará seu décimo aniversário com um especial de televisão, mas sem lançar novas músicas.

A mídia social está repleta de especulações sobre os planos de reunião dos meninos depois que os fãs viram que os quatro membros do grupo voltaram a seguir Zayn Malik no Twitter, e que a conta oficial do grupo também ser reativada.

Os fãs do One Direction estão compartilhando capturas de tela que mostram que os cantores estariam planejando lançar uma nova música, Five, em outubro deste ano, para marcar seu décimo aniversário, e uma fonte disse ao jornal britânico The Sun que, apesar de todo o alvoroço em cima disso, ‘qualquer reunião será pequena’.

“Eles estão em contato novamente, mas as conversas entre eles são apenas algo pequeno para comemorar o aniversário”, diz a fonte.

“Todo mundo tem sua própria música agora, então um encontro musical no momento não faria sentido”, justifica.

Três dos cantores deveriam sair em turnê em suas carreiras solo este ano, mas foram forçados a cancelar seus shows devido à pandemia do coronavírus.