Liam Payne revela que Zayn não queria estar no One Direction

Liam Payne revelou em uma entrevista concedida ao jornal Daily Star que seu ex-companheiro do One Direction, Zayn Malik, nunca quis fazer parte do grupo.

Segundo o cantor, ele sabia que Zayn acabaria deixando o gurpo, porque ele só aceitou entrar, após sua mãe convencê-lo.

A banda foi criada por Simon Cowell e os produtores, com cinco concursantes do programa de talentos do Reino Unido, The X Factor, em 2010, chegando a ficarem em terceiro lugar na época, mas se transformando no fenômeno comercial mais famoso daquele ano.

Porém Liam revelou que sempre soube que o coração de Zayn não estava na banda, muito antes dele sair em março de 2015, já que Malik confessou aos seus companheiros que sua mãe foi quem o convenceu a fazer as audições, contra sua vontade.

“Me lembro que Zayn contou a história de que sua mãe o fez fazer a audição no dia”, disse Payne ao jornal britânico.

Ao falar sobre a atitude de seu antigo companheiro de banda, disse que Malik adora fazer música, mas odeia a fama.

“Algumas pessoas foram feitas para isso, mas Zayn curte o lado da música onde só precisa criá-la”, explicou Liam. “Não acho que ele gosta de tudo que vem com isso. Acho que precisa ter cuidado onde pisa (…) Ele gosta de fazer música e suas músicas funcionam bem, mas ao mesmo tempo não gosta de sair e tocar as músicas. Realmente não gosta de sair e fazer as coisas de imprensa no mundo louco que vivemos”, justificou.







Aniversário de 10 anos do One Direction



A primeira ‘reunião’ oficial do One Direction vai ser através do FaceTime, revelou a imprensa inglesa. Mas somente os cantores e os produtores estarão na videochamada.

Há dias surgiu o boato de que os cinco cantores devem se reunir para celebrar os 10 anos da boyband, e pela primeira vez um dos envolvidos confirmou a notícia.

Conversando através do Instagram Live com o DJ sueco Alesso, o cantor Liam Payne revelou que ele está interessado em conversar com seus colegas de banda durante a quarentena do coronavírus.

“Eu falei com Niall (Horan) novamente no FaceTime hoje, e ele estava do lado de fora na varanda tomando banho de sol… Ele também está em Londres. A maioria de nós está em Londres. Tentamos organizar o primeiro encontro pelo FaceTime no momento”, confirmou.

O DJ então respondeu: “Uau, o mundo inteiro está prestes a explodir”.

Nesse ponto, Liam brincou sobre Zayn Malik, que deixou o grupo em março de 2015: “Você pode entrar e substituir Zayn e se juntar à banda”.

Durante a conversa, Liam também revelou que tinha jurado guardar segredo sobre os planos da banda, tendo sugerido um retorno.

Ele disse: “Eu não posso dizer muito. Foi na verdade … Louis me criticou por revelar um pouco de nossos planos no outro dia. Então você vai ter o grupo me repreendendo na conversa em grupo”.

Liam admitiu anteriormente que a banda havia conversado recentemente sobre seus planos futuros – embora ele não tenha revelado detalhes específicos:

“Temos um aniversário de 10 anos, então todos conversamos muito nas últimas semanas, o que foi muito bom. Há várias coisas diferentes nas quais estamos trabalhando para tentar fazer acontecer e as pessoas estão encaminhando e-mails.”, concluiu sem confirmar se Malik vai ou não estar na reunião do grupo.