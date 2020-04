“Ligação Solidária”: Flamengo faz série em que jogadores entram em contato com torcedores abalados pelo Covid-19

“Vai para cima deles, Mengo”! O Flamengo decidiu levar a garra dos campos para a briga contra o novo coronavírus. O Rubro-Negro tem sido um dos clubes brasileiros de maior envolvimento em questões de combate à pandemia, com ações de incentivo aos autônomos e microempreendedores e com a destruição de álcool em gel e cestas básicas.

Para além das iniciativas citadas acima, que tem ajudado milhares de pessoas, o Mais Querido resolveu aproveitar a idolatria de seus jogadores para mandar uma mensagem de conforto e carinho para aqueles que estão se sentindo mais abalados durante essa triste situação da humanidade.

Em série chamada de “Ligação Solidária”, conforme informações do GloboEsporte.com, o Flamengo coloca os grandes jogadores do grandioso plantel rubro-negro para enviar uma mensagem de apoio aos flamenguistas. O primeiro atleta a participar da campanha foi o craque Everton Ribeiro.

“A ideia é que os atletas entrem em contato com pessoas que estejam passando por algum tipo de abalo psicológico causado pela luta empenhada contra a Covid-19”, explicou o analista de comunicação do clube, Yuri Palopoli, um dos responsáveis por intermediar o contato entre os jogadores e os torcedores.

Os atletas têm ciência de que a ligação de um ídolo pode causar uma diferença enorme na recuperação de um rubro-negro, além de ser algo que serve de exemplo para que outras pessoas possam fazer o mesmo, afinal passar uma palavra de conforto para alguém que esteja deprimido é algo que está ao alcance de todos nós. Destacou Palopoli.

Fabio Justino, torcedor que conversou com o camisa 7, falou sobre a conversa com o meia-atacante rubro-negro e destacou a importância para sua recuperação. “Quando você está no CTI, ou internado no quarto, é um cenário muito sombrio e solitário. Você não conversa com ninguém, toda conversa é voltada para a patologia. Você tem um cenário de morte”.

“Receber uma palavra positiva, um desejo de boa recuperação, principalmente sendo alguém do time que você torce, foi muito positivo, porque eu acredito muito no poder das palavras. Tudo que alguém que está no CTI precisa é de palavras positivas, de orações. Porque isso tem um efeito fantástico no nosso psicológico. Eu estava ali e só pensava em morte. Foi importante à ligação porque deu uma levantada muito boa no meu astral”, completou.

Yuri Palopoli falou ainda sobre a resposta dos jogadores junto à campanha e que novos atletas devem participar nas próximas semanas – o próximo deve ser o meio-campista Diego. “O Flamengo tem um elenco com seres humanos da maior qualidade. Todos os atletas têm noção do quão importantes são na vida dos torcedores e da diferença que um gesto de carinho e solidariedade pode causar na vida de alguém, principalmente vindo de um ídolo”, ressaltou.

“Procuramos tornar recorrentes ações sociais onde os jogadores podem fazer a diferença na vida de alguém, e é algo que todos sempre se mostraram totalmente dispostos a colaborar. São excelentes atletas e também grandes seres humanos”, concluiu o analista de comunicação do time.

Em contato com o GE, a psicóloga Jade Paiva afirma que apenas a iniciativa do Flamengo não vai curar nenhum problema, mas vai ajudar com conforto e acolhimento a quem precisa. “A gente tem a questão de as pessoas se sentirem mais angustiadas com tudo que está acontecendo”.

“A sensação subjetiva de não estar só, sem dúvida, produz muitas coisas positivas, mas não cura. Um conforto, um amparo, a sensação de que alguém está olhando para você, que alguém se importa, é um afago inegável” completou.