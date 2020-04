Lili Reinhart defende namorado de boatos no Twitter

Dias depois de Cole Sprouse criticar seus seguidores por rumores ‘infundados’ de que teria traído a namorada Lili Reinhart com sua amiga Kaia Gerber, a atriz de Hustlers quebrou o silêncio.

“Na verdade, o Twitter é uma das redes sociais mais tóxicas. As pessoas são idiotas. Elas não entendem o karma? Tudo bem se não entendem, elas vão entender quando coisas ruins acontecerem com elas”, escreveu em um post que foi apagado, posteriormente.

A atriz de Riverdale, de 23 anos, provocou boatos de que teria terminado com Cole ao apagar diversas fotos com seu namorado de seu Instagram.

“Prezadas pessoas das redes sociais, não desprezem as pessoas pelo simples fato de não gostarem delas (…) O mundo não precisa de mais merd*”, alfinetou.

Sprouse também usou as redes sociais para criticar as acusações de infidelidade. Através dos stories do Instagram ele detalhou sua raiva pela falta de privacidade e por receber ameaças de morte.

Ele escreveu: “Tolero muitos rumores e calúnias de pessoas que dizem ser meus admiradores. Fãs que se sentem com direito a minha privacidade precisamente porque nunca consenti. Mas atacar meus amigos, acusações infundadas, filtrar minha direção e enviar ameaças de morte é loucura e fanatismo. Escolham a humanidade, deixem de ser palhaços”, criticou.







Lili Reinhart já faz planos para o Halloween com o namorado



Lili Reinhart! 5 fatos curiosos sobre a atriz de Riverdale!



Lili Reinhart comenta sobre sua luta com a depressão



Luta contra a depressão



Recentemente Lili Reinhart revelou à revista Glamour UK sobre sua luta contra a depressão e a ansiedade. A atriz comentou que ainda está vivenciando essa difícil experiência.

“Tenho momentos em que me sinto completamente desmotivada, não quero fazer nada e me questiono. Não sei lidar muito bem com o estresse. Acho que falar disso e compartilhar minha experiência com outras pessoas, e me lembrar de que não estou sozinha, tem sido incrivelmente terapêutico”, justificou.

Ela também criticou os aplicativos de beleza que modificam o corpo:

“Nessa manhã estava procurando por um aplicativo que pudesse redimensionar as minhas fotos no Instagram e vi esse app (…) Isso não é legal. Este é o motivo pelo qual as pessoas desenvolvem distúrbios alimentares. Este é o motivo pelo qual as redes sociais se tornaram perigosas para a nossa saúde. Este é o motivo pelo qual as pessoas têm expectativas irreais sobre os próprios corpos. Eu imploro a vocês: não usem este tipo de aplicativos. Se você ‘photoshopa’ o seu corpo, você está contribuindo para esse problema. Ao ponto em que as pessoas alteram seus corpos cirurgicamente para alcançar resultados impossíveis. Somos melhores que isso. As pessoas que usam esses apps e alteram seus corpos estão claramente sofrendo de baixa autoestima, dismorfia corporal ou outros problemas de saúde mental. Meu coração está com essas pessoas que sentem que seus corpos não são bons o suficiente. Mas, por favor, não incentivem este comportamento”.