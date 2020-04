Lindsay Lohan opina sobre a mudança dos Duques de Sussex

Lindsay Lohan conversou esta semana com Andy Cohen em seu programa de rádio na SiriusXM, e a atriz aproveitou para alertar o duque e a duquesa de Sussex Meghan Markle e Harry de que eles não serão capazes de ‘surfar longe o suficiente’ para escapar dos paparazzi em Malibu.

O casal mudou-se recentemente para a Califórnia, tendo se estabelecido no Canadá desde que deixou a realeza sênior no início deste ano, e embora eles tenham conseguido permanecer discretos durante a quarentena do coronavírus, a atriz de ‘Mean Girls’ insistiu que na Califórnia vai ser impossível eles escaparem da atenção dos fotógrafos.

Questionada por Andy sobre a decisão dos Duques de se mudar do Canadá para os Estados Unidos, LiLo respondeu: “Você não pode ir a essas praias sem estar [sob a mira dos paparazzi], nem consegue surfar o suficiente… A menos que eles possuam outra, uma praia particular diferente, certo?”, comentou.

“É realmente muito difícil fazer algo publicamente [lá]. No momento, felizmente, todo mundo está mais em casa. Mas, uma vez terminado isso [a quarentena] … apenas consiga motoristas”, aconselhou a atriz.

Durante a conversa, Lindsay também discutiu sua ambição de filmar a segunda parte de ‘Mean Girls’: “Eu acho que definitivamente há um impulso nisso. Na verdade, estou tentando falar, espero que na próxima semana ou duas, com Tina [Fey], e até o [diretor] Mark Waters e Lacey [Chabert]. Porque eu estou perto do outro elenco, basta ligar para nós para ver o que todos estão pensando”.

Ela concluiu: “Esse seria o meu sonho, voltar e filmar uma sequência de ‘Mean Girls'”, justifica.

Lindsay Lohan está passando a quarentena longe da família. A cantora e atriz não conseguiu voltar para os Estados Unidos e decidiu permanecer em Dubai, enquanto espera passar a crise de saúde.

Em uma conversa com David Spade através de uma ligação de vídeo ao seu podcast Ligths Out, LiLo contou como está vivendo o isolamento social na famosa cidade dos Emirados Árabes.

Ela afirmou que até para ir ao supermercado comprar comida, precisa solicitar uma permissão especial.

“É muito rigoroso aqui. Você não pode sair, eles levam isso muito a sério”, explicou, revelando que os moradores estão sendo repreendidos se forem pegos quebrando algum dos regulamentos.

Ela disse: “Apenas uma pessoa pode sair de casa por vez. Se você não tem um motivo ou não é aprovado para obter uma permissão para ir ao supermercado, é encontrado sem luvas ou máscara, ou ultrapassa 90 minutos fora de casa…”, revela.

Lindsay se mudou para Dubai há seis anos: “Eu moro aqui, sim, eu estou aqui há cerca de seis anos. Mas eu vou muito a Nova York para ver minha família … e eu estava em Londres antes disso. Eu não viajo a Los Angeles há mais de 10 anos. Os paparazzi definitivamente me assustaram muito [em Los Angeles], mas não tive nenhum motivo real para voltar [recentemente].”, explicou.







