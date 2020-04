Lindsay Lohan passa a quarentena do coronavírus em Dubai

Lindsay Lohan está passando a quarentena longe da família. A cantora e atriz não conseguiu voltar para os Estados Unidos e decidiu permanecer em Dubai, enquanto espera passar a crise de saúde.

Em uma conversa com David Spade através de uma ligação de vídeo ao seu podcast Ligths Out, LiLo contou como está vivendo o isolamento social na famosa cidade dos Emirados Árabes.

Ela afirmou que até para ir ao supermercado comprar comida, precisa solicitar uma permissão especial.

A atriz de 33 anos diz que está trancada em sua casa, já que as diretrizes do governo em Dubai são ‘muito rígidas’ e os moradores podem ser multados por deixar sua casa sem uma razão válida.

“É muito rigoroso aqui. Você não pode sair, eles levam isso muito a sério”, explicou.

Lohan também revelou que os moradores estão sendo repreendidos se forem pegos quebrando algum dos regulamentos.

Ela disse: “Apenas uma pessoa pode sair de casa por vez. Se você não tem um motivo ou não é aprovado para obter uma permissão para ir ao supermercado, é encontrado sem luvas ou máscara, ou ultrapassa 90 minutos fora de casa…”, revela.

Lindsay se mudou para Dubai há seis anos e viaja entre o Oriente Médio e a casa de sua família em Nova York, mas não volta a sua antiga casa em Los Angeles há dez anos depois que os paparazzi a assustaram.

“Eu moro aqui, sim, eu estou aqui há cerca de seis anos. Mas eu vou muito a Nova York para ver minha família … e eu estava em Londres antes disso. Eu não viajo a Los Angeles há mais de 10 anos. Os paparazzi definitivamente me assustaram muito [em Los Angeles], mas não tive nenhum motivo real para voltar [recentemente]”, explicou.



De volta à música



Lindsay Lohan se prepara para voltar à música e deu detalhes do que será seu próximo álbum.

Em entrevista ao jornal New York Post, ela revelou que o próximo projeto terá um foco mais autobiográfico, com letras mergulham em sua história pessoal.

Para que os fãs não fiquem órfãos de músicas mais dançantes, algumas faixas nesse estilo ainda serão mantidas.

Ainda nesta conversa com o veículo, Lohan explicou que suas melhores memórias são datadas da fase dos seus vinte anos, quando morava na Califórnia e se divertia com Britney Spears e Paris Hilton.

A data de lançamento do terceiro álbum da carreira de Lindsay Lohan ainda não está definida, mas provavelmente o disco deve chegar ainda neste semestre.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



Lollapalooza é adiado por conta do coronavírus



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



Coronavírus atrapalha grandes estreias do cinema



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



