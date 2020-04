Live da KondZilla Festival Em Casa terá shows de Lexa e Mila

As lives se tornaram um grande hábito dos artistas, durante a quarentena da pandemia do novo coronavírus,e, claro que a Kondzilla não ficaria de fora dessa.



Por meio da live KondZilla Festival Em Casa, diversos artistas de peso do funk se apresentarão nesta segunda-feira (20) e nesta sexta-feira (24), levando uma verdadeiro baile para casa dos fãs a partir das 20h.



A transmissão acontecerá no canal da Kondzilla, que é a maior produtora de funk no Brasil, além de apoiar o projeto Mães da Favela, da CUFA.



“A Kondzilla acredita que esse momento é de união e que é importante não apenas entreter, mas também orientar e ajudar a quem precisa, por isso organizamos a live KondZilla festival, no maior canal de música do mundo, com algumas de nossas grandes estrelas no Brasil”, declarou Konrad Dantas, fundador da Kondzilla.



“Vamos viabilizar doações em parceria com a CUFA e temos certeza que poderemos contar não só com o carinho, mas também com a solidariedade do povo brasileiro, fazendo com que esse projeto seja vitorioso antes mesmo de ir ao ar”, concluiu ele.



Nesta segunda-feira (20), os artistas a se apresentarem são Lexa, Kevinho, Dani Russo e MC Dede, enquanto na sexta teremos apresentações de Mila, MC Jottapê, MC Kekel e MC MM, garantindo diversão no início e no final da semana.



Confira um pouco do repertório:







Lexa – Provocar/ Só Depois do Carnaval



Kevinho – Agora é Tudo Meu/ Paredão



JottaPe – Eterna Sacanagem/ Bate Palma



Mila – Tudo Ok/ O Amor que Tu Perdeu



Kekel – O Bebê/ Não Era Pra Gostar (lançamento)



No último dia 10, funcionários da empresa KondZilla Records, um dos maiores escritórios de artistas do Funk, distribuíram dez toneladas de alimentos para famílias carentes de comunidades da capital paulista.



Preocupados com a crise gerada pelo coronavírus, os empresários da KondZilla Records, Konrad Dantas e Marcelo Gonçalves compraram mais de dez toneladas de alimentos.



No dia 13, as comunidades do Guarujá onde Konrad viveu na infância também receberam alimentos doados.



“Sabemos da dificuldade que muitas famílias estão passando, sem emprego, sem dinheiro. Nós não podemos deixar de ajudar quem sempre esteve do nosso lado. Temos muitos MCs que moram próximo a essas comunidades e nos relataram o problema. E eu e o Konrad tomamos atitude imediatamente comprando os alimentos necessários para cesta básica”, disse Marcelo.



“Nasci e fui criado em uma comunidade e conheço essa realidade. Nesse momento de pandemia a situação dentro da favela fica ainda pior. Todos nós temos que ajudar o próximo e em breve tudo voltará ao normal e podemos comemorar com um grande baile funk”, completou Konrad.



Os locais foram indicados pelos próprios MCs da KondZilla Records e nesse final de semana as comunidades que receberão a doação serão da Vila Ede, Jardim Guançã, Jardim Celma, Jardim Luzo, Guaianazes, Capão Redondo, Jardim Jangadeiro, além da Igreja Nossa Senhora do Bom Parto, vizinha da sede da empresa.



Coronavírus: como a doença afetou o mundo dos famosos







Ao redor do mundo a cada dia aumenta o número de casos de celebridades afetadas pelo Covid-19

Preta Gil contraiu o vírus depois de cantar no casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi.

Fernanda Paes Leme e a própria Gabriela e sua irmã Ornella Minelli. também foram infectadas no casamento.

Programações de TV, produção e estreias no cinema e várias turnês e grandes eventos já foram cancelados.

Famosos se mobilizam ao redor do mundo fazendo doações para combater a pandemia.



Nota do editor: essas informações eram precisas no momento desta publicação. Continuamos a atualizar nossa cobertura de coronavírus à medida que aprendemos mais. Navegue com frequência em nosso site para obter as informações mais atualizadas.



Estrelas de Hollywood, atletas e membros da realeza representam um pequeno número dos mais de 1.000.000 de casos de coronavírus registrados em todo o mundo até o momento. Dada a rapidez com que o novo vírus se espalhou, são muitos os famosos que se declararam infectados, incluindo Tom Hanks, que foi a primeira celebridade a divulgar seus resultados positivos nos testes, o Príncipe Charles, além dos brasileiros Di Ferrero, Preta Gil, Dinho Ouro Preto, Leandro Lehart, Felipe Simas, entre outros. O primeiro ministro britânico Boris Johnson foi o primeiro líder mundial a contrair o vírus. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, “o coronavírus se espalha principalmente de pessoa para pessoa ”, com sintomas que variam de febre, tosse e falta de ar.



O nome coronavírus tem sido bastante pronunciado ultimamente. Ele foi “batizado” dessa maneira porque tem sua estrutura em formato de coroa. O vírus causador sofre mutações espontâneas e aleatórias, por isso ainda não há uma medicação certeira para combater a doença.







Uma das prevenções mais eficazes contra o COVID-19 é lavar bem as mãos, incluindo dorso, embaixo das unhas e antebraço, usar álcool gel nos mesmos lugares, imediatamente após a lavagem. O álcool gel forma uma camada protetora e o vírus não resiste a ele, portanto, não consegue se fixar na superfície do corpo. Assim, evita-se de levar o vírus à mucosas.



O coronavírus teve uma disseminação bastante rápida em várias partes do mundo, onde além de muita gente infectada, ocorreram várias mortes. A pandemia (enfermidade epidêmica amplamente disseminada) agiu rapidamente no mundo dos famosos também, infectando nomes bem conhecidos por todos nós.



