Live de Marcos e Belutti terá apresentação de Thaís Pacholek

Marcos e Belutti já realizaram uma lives de quarentena, sendo uma transmissão bem-sucedida e bastante elogiada pelo público em meio às tradicionais transmissões durante a pandemia do novo coronavírus.



Por conta disso, uma nova transmissão já está com data marcada para acontecer, sendo esta quarta-feira (29), às 20h no canal oficial da dupla no Youtube com o nome de Live Marcos e Belutti (#LiveMeB).



Porém, a transmissão contará com uma novidade: a apresentação e mediação de Thaís Pacholek, atriz e jornalista esposa de Belutti.



Após a qualidade vocal e repertório extremamente elogiados na live do dia 10 de abril, Marcos e Belutti estão preparando uma nova seleção de músicas para essa apresentação, ainda mais especiais e irreverentes.



“As pessoas curtiram muito nossa primeira live também na questão do repertório. Então, pra essa segunda edição, estamos fazendo algumas alterações, acrescentando músicas novas, mas mantendo algumas que não podem faltar”, contou Belutti.



“Teremos várias canções do Marcos e Belutti das antigas, de 12 anos atrás, para ter aquela nostalgia gostosa. Muitos modões, músicas de amigos nossos que fazem sucesso por aí, e músicas fora do sertanejo como o rock que muitos pediram, e eu também estou preparando uma surpresa pra vocês”, completou.



“Temos dois grandes objetivos nessa live. O primeiro é de arrecadar donativos, tanto em espécie quanto alimentos, para que possamos ajudar duas instituições: o Hospital do Amor, em Barretos, e a Associação Beneficente Rainha da Paz, de Santana do Parnaíba, ambos no estado de São Paulo”, declarou Marcos.



“Além de arrecadar também materiais como máscaras, álcool em gel, equipamentos de EPI no geral, para as pessoas que estão precisando. O segundo desafio é tentar desestressar, aliviar a tensão, levar muita alegria e descontração para quem está em casa”.



“Queremos que as pessoas tenham algumas horinhas de momentos bons, de nostalgia e alegria através da música, porque ela também cura. Esperamos que vocês curtam”, concluiu ele.



A live será transmitida no canal oficial da dupla no Youtube, a partir das 20h do dia 29 de abril, e também terá tradução simultânea em libras.



