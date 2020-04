Live de Thiaguinho faz sucesso e web reage com memes hilários

Thiaguinho mexeu com as emoções de seus fãs na live show realizado por ele, na tarde desta quinta-feira (23). Por meio de seu canal do YouTube, o público cantou vários sucessos do ex-integrante do grupo Exaltasamba. O pagode rolou solto! E não é que além de entreter, ajudar com doações às famílias vítimas do novo coronavírus, a apresentação também resultou em divertidos memes?







Confira!



Thiaguinho: tô com saúde tô com dinheiro Eu sem tá com nenhum dos dois: #VIBELIVE pic.twitter.com/qo0aPye6Gi

— Victor (@Victor02072001) April 23, 2020



Thiaguinho cantando as do exalta tá me dando gatilho #VIBELIVE pic.twitter.com/ffypQjnhIk

— P (@_ferreirazx) April 23, 2020



Isso aqui foi um tempo que só quem viveu sabe kkkkk #VIBELIVE pic.twitter.com/16qtdohHja

— Raíssa? (@rauiussa) April 23, 2020



preparando meu psicológico aqui p quando o thiaguinho cantar “deixa tudo como tá” #VIBELIVE pic.twitter.com/prPEsIn6zh

— alice (@alicetwita) April 23, 2020



Eu já tentei te esquecer



Eu já tentei me conformar



Em outro alguém já procurei



E desisti de te encontrar



Só por você me apaixonei



Só em teus braços quis morar



Eu não sei onde foi que eu errei… #VIBELIVE pic.twitter.com/oHWi9LIf3g

— Trechos de Pagode (de ) (@trechosdepagode) April 23, 2020



#VIBELIVE EU AMO QUE O THIAGUINHO TA CANTANDO AS MELHORES MÚSICAS DO MUNDO CARAAAAAAAAA pic.twitter.com/bYuHEclbPr

— a milla do mil e uma noites (@pqevax) April 23, 2020



1 MILHÃO DE PAGODEIROS na #VibeLive do Thiaguinho!



Vem com a gente! https://t.co/k1BaleWAeZ pic.twitter.com/abfy9Ug6of

— Trecho Pagode (de ) (@TrechoPagode) April 23, 2020