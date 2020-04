Live do Raça Negra tem fora em Neymar e protagonismo do QR Code

Grupo de pagode romântico que mais fez sucesso nos anos 1990, o Raça Negra reuniu fãs 1,5 milhão de usuários simultâneos em uma live por meio de seu canal no YouTube, na terça-feira (21). O vocalista Luiz Carlos cantou os grandes sucessos como Cheia de Manias, Só Com Você, É Tarde Demais, Cigana e Me Leva Junto Com Você.



Contudo, muito mais do que os hits que embalaram muitos apaixonados e encantam até hoje, a live se destacou pelas tiradas de Luiz Carlos. Embora a transmissão ao vivo tivesse sido patrocinada por uma cervejaria, o cantor afirmou que só beberia água e reclamou bastante. Contudo, o que mais se lia nos comentários, ao longo da apresentação, era que ele estava bastante “alegre”.



Luiz Carlos citou a proibição do Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), que abriu uma investigação contra Gusttavo Lima para apurar excesso de bebida alcoólica na live do sertanejo na semana passada. Desde então, os artistas estão mais contidos. Mas o cantor não deixou passar batido.



“Infelizmente, alguns amigos estavam ali fazendo o bem, e tem muita gente que não gosta que a gente faça o bem. Proibiram a gente de beber cerveja. Por que marcaram a live para agora? Por que não esperaram entrarem com uma liminar para poder beber? É duro você ficar olhando aqui. Claro (beber) sempre com moderação, tudo que é exagerado faz mal. Até coisa boa. Mas beber com moderação seria legal e os caras pegam e vem… A Ambev e a Brahma estão de parabéns, porque tão ajudando o Brasil todo”, disse.



Coronavírus



Em determinado momento da transmissão, o vocalista fez um brinde simbólico com os internautas e a câmera se posicionou em uma direção contrária à que estava, até então.



Foi possível ver, ao fundo da imagem, a presença de 11 pessoas da equipe, todas usando máscara de proteção.



Luiz Carlos não deixou de citar a pandemia do Covid-19 e criticou o governo.



“Temos um problema. Vamos resolver? Vamos resolver! Eles têm que resolver lá. Se fosse a minha função, vou falar para vocês, eu já teria resolvido. Estamos passando por um problema, mas vamos passar tranquilamente. Vamos ser felizes. Não vamos esquecer a felicidade, não. Vamos tentar fazer o máximo que a gente pode para ajudar às pessoas que mais necessitam. É o mais importante. A música é a alegria que tentamos levar para vocês”, disse.



‘Podem parar de tocar?’



O som já estava no clima, os primeiros acordes de Jeito Felino – um dos maiores hits da banda – começaram a soar e os fãs vibravam nos comentários. Até que, do nada, Luiz Carlos interrompeu, achando que os músicos haviam errado. Mas não estavam…



“Deixa eu pedir um favor a vocês, posso pedir? Vocês podem parar de tocar ou não? Vocês estão tocando a música errada, gente! Aqui está Jeito Felino! O que vocês estão tocando aí? Nem sei que música está tocando. Eu já não escuto direito, não enxergo bem, tenho pressão alta, sou do grupo de risco. Aí o cara ainda pega e faz um negócio desse! Aí não dá não!”.



QR Code, o mito



O que mais rendeu memes na live do Raça Negra foi a tecnologia. Não que a transmissão ao vivo tenha sido inovadora e pirotécnica. Mas o que deixou o público rolando de rir foi a falta de intimidade de Luiz Carlos com os recursos digitais.



Orientado a pedir que os internautas acessassem QR Code, o vocalista causou. Inicialmente, ele achou que era pra mandar beijos… depois entendeu que era outra coisa.



“Não esqueça da doação do QR Code. Se me perguntar o que é QR Code, nem eu sei. Obrigado, QR Code”, disse o cantor.



Após uma breve dica da produção, ele voltou ao assunto.



“Ah. Olha que legal. QR Code é isso? É só apontar o celular? É isso.”



Segura essa, Neymar!



Já estava rolando quase duas horas de live quando avisaram ao vocalista que Neymar entraria ao vivo no telão, fazendo um pedido musical. Luz Carlos não fez média.



“Eu não vou cantar a música dele agora não!”



Mas o jogador já estava o telão… além de pedir a música, o atacante do PSG cantarolou uns versos, para desespero de Luiz Carlos



“Esse menino tem sorte de Deus ter dado a ele duas pernas, porque se fosse pra cantar dava não. Que você tenha mais sorte aí na França. Beijos pra dona Nadine, namorando agora”, disparou, levando os internautas à loucura.



Quem também não passou incólume foi Nenê, jogador do Fluminense. Quando o atleta fez o pedido da música, foi logo metralhado.



“Chegou agora, essa eu já cantei e já te ofereci. Obrigado por ajudar o Fluminense a sair dessa draga que está. Tem times brasileiros aí que é um é pior que o outro. Fora o time dos caras aí, os corintianos não tão ganhando nem joguinho de botão. Eles ficam bravos quando falam do Corinthians”, disse, rindo.



E para coroar a live, Luiz Carlos abraçou a geladeira, lotada de cerveja. E disse que lembrava sua antiga namorada.



