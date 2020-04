Live em Penedo arrecadará doações para famílias carentes da cidade

Grupo D2 fará um super show ao vivo na Live Penedo Solidário

O site Boa Informação, juntamente com o Grupo D2, resolveu proporcionar uma ação beneficente para arrecadar doações para famílias carentes da cidade de Penedo. Pessoas essas que passam necessidades há algum tempo e com o período da pandemia do coronavírus (COVID-19) tem aumentado a situação precária.

A live vai ser em casa, seguindo todas as orientações de prevenção ao coronavírus, e será transmitida no canal oficial do Boa Informação no Youtube, https://youtube.com/boainformacao, nesta quarta-feira, 15 de abril, a partir das 16h.

Esse evento conta com a parceria do projeto Mãos que Abraçam, das idealizadoras penedenses Thayse Lobo e Flávia Fróes, que já beneficiam pessoas carentes de Penedo com alimentos, materiais escolares e atendendo outras necessidades.

Para doar basta entrar em contato pelo Whatsapp oficial do Boa Informação (82)99829-0070 ou então diretamente pelo site https://www.vakinha.com.br/vaquinha/live-penedo-solidario-ajuda-para-familias-carentes-de-penedo

Da Redação