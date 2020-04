Liverpool pode pagar quantia milionário por destaque da Inter de Milão

A pandemia do novo coronavírus esfriou boa parte das negociações no mundo do futebol, principalmente pela suspensão do calendário regular e pela eventual forte crise financeira que deve se agarrar aos clubes. Porém, o Liverpool tem se mantido ativo e de olho em boas possibilidades de negócios.

Desta forma, conforme informações do jornal britânico ‘Daily Express’, o nome da vez é o de Marcelo Brozovic, da Inter de Milão. O meio-campista é um dos alvos do treinador Jürgen Klopp e assim os Reds devem tentar atravessar os planos da equipe italiana. O croata, no entanto, espera o desfecho das tratativas.

SS Lazio v FC Internazionale – Serie A

A princípio, o Liverpool precisaria correr para pagar os 53 milhões de libras (R$ 360 mi, na cotação atual) e ainda entrar em acordo financeiro com o meia antes que a cláusula, que mantém seu passe fixado em tal quantia, expire. Brozovic tem contrato com a Inter até 2022 e só poderia sair pelo valor definido até o dia 15 de julho.

Do outro lado, a Internazionale tem encontrado dificuldades para renovar com o meio-campista, principalmente para entrar em consenso financeiro com o agente do jogador, Miroslav Bicanic. Atualmente, o camisa 77 recebe cerca de £ 3 milhões (R$ 20,38 mi) por temporada, além de bônus, e pretende receber £ 5,2 milhões (R$ 35,32 mi) para continuar no Giuseppe Meazza.



SS Lazio v FC Internazionale – Serie A

Contudo, o valor desejado é muito superior ao que a equipe nerazzurri ofereceu, que foi alto em torno de £ 3,9 milhões (R$ 26,49 mi), além de extras, e ainda mais dois anos de contratos – ampliando assim até 2024. O estafe do meia acredita que a Inter pode oferecer melhor condições e tem aproveitado o interesse de outros clubes para alavancar o negócio.

Brozovic assinou com Internazionale em 2015, vindo do Dinamo Zagreb, por empréstimo e opção de compra – exercida em 2016. Destaque, o croata disputou 186 partidas, marcou 23 gols e deu 22 assistências desde a sua chegada, sendo um dos pilares do time e nome forte do técnico Antonio Conte.

Para além do Liverpool, Barcelona e Real Madrid também demonstraram interesse no meio-campista.