Liverpool tem aval de Klopp e prepara investida bilionária em caso de Real Madrid ‘levar’ Mané

Um craque por outro? O Real Madrid tem planos ambiciosos para o futuro e para reconquistar o protagonismo tem mirado grandes craques dos gramados mundial, como o craque Sadio Mané, do Liverpool. Ciente do interesse, os Reds se preparam para, caso o senegalês saia, fazer a maior oferta da história do esporte.

De acordo com informações do jornal britânico ‘The Sun’, os ingleses estariam criando um “plano de emergência” para a eventual saída de um dos seus principais jogadores, considerando possível investida de 170 milhões de euros (R$ 970 milhões) dos espanhóis pelo camisa 10.

O Liverpool acredita que o Real Madrid estaria disposto a aplicar tal quantia em Sadio Mané, e, para não ficar de “mãos vazias”, elabora a proposta mais alta da história do futebol: surpreendentes 280 milhões de euros (R$ 1,5 bilhão) pelo craque Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

Agr eu vou sonhar uma semana seguida com o Mbappe no Liverpool se fude — Vitor Ferro (@vitorferroo) April 14, 2020

A negociação, além de manter o alto nível da equipe de Jürgen Klopp, atrapalharia os planos do próprio Real Madrid, que tem o ​astro francês como uma das prioridades para o futuro merengue. Desta forma, os Reds se manteriam entre os clubes mais fortes do planeta e ainda dariam um “chapéu” em uma grande rival.

