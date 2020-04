Lívia Andrade perde o posto de apresentadora do SBT

Lívia Andrade estava afastada a um mês do Fofocalizando, programa pautado na vida das celebridades, desde que opinou sobre uma fake news envolvendo a Igreja Universal do Reino de Deus.



Seu retorno às tardes do SBT, acontecerá nesta segunda-feira (27), com uma pequena alteração: a beldade ficará do sofá no posto de comentarista, assim como os demais colegas da atração, Mara Maravilha e Gabriel Cartolano.



A informação é do colunista Flávio Ricco, do Uol. Quem seguirá no comando será Chris Flores e não Lívia, como de costume (antes da suspensão). Em conversa com a reportagem de OFuxico, a assessoria de imprensa do SBT confirmou ainformação:



“Sim ela [Lívia] volta hoje, mas ficará no sofá com o [Gabriel] Cartolano e Mara [Maravilha]. O comando da apresentação continua com a Chris Flores”, disse a assessoria.



Após ser afastada de programa, Lívia Andrade manda recado aos fãs



Entenda o caso







Segundo o colunista Flávio Ricco, Lívia Andrade foi afastada do Fofocalizando, do SBT. Isso porque a apresentadora cometeu erro de informação ao divulgar uma Fake News a respeito da Igreja Universal. O jornalista afirma ainda que a decisão do afastamento partiu do próprio Silvio Santos, que mantém bom relacionamento com setores da Universal.



O SBT, porém, alegou que o afastamento faz parte de uma estratégia e que Chris Flores será efetivada no comando do programa. A pedido de Silvio Santos, Mara Maravilha também acabará voltando ao Fofocalizando.