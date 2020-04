Luan Santana é surpreendido e ganha presentes de Cristiano Ronaldo

Nesta segunda-feira (20), Luan Santana foi surpreendido em sua casa, ao receber presentes do seu grande ídolo do futebol, Cristiano Ronaldo. O cantor, que se encontrou com o craque em novembro, em Turim, na Itália, no estádio do Juventus, durante uma viagem de férias, confessou em suas redes sociais ter se emocionado quando recebeu o kit completo da marca do jogador.



“Galera, não estou conseguindo segurar a emoção porque recebi um presente que vocês não acreditam. Para mim, é o maior ídolo do mundo. Um dos caras que mais admiro, um dos caras mais talentosos do mundo. Me mandou um presente e quero abrir junto com vocês. Se preparem. Com vocês, Cristiano Ronaldo”, diz Luan, antes de abrir a caixa.



Luan compartilhou o momento de felicidade com os fãs e sua noiva, Jade Magalhães, que filmou tudo. Entre os mimos, Luan foi presenteado com calças jeans, perfumes, cuecas, ray bans, meias e uma bolsa personalizada.



Como fã, amigo e admirador do futebol de Cristiano ele agradeceu. “Obrigado, mesmo. Quando essa caixa chegou aqui em casa, eu tremi. Obrigado de coração. Sou um grande admirador, você sabe disso. Grande fã seu. Beijo para você e para sua família linda. Obrigado por tudo o que você faz pelo nosso futebol mundial”, finalizou Luan.



E, nesta terça-feira (21), Cristiano Ronaldo compartilhou em suas redes sociais pessoais os vídeos postados por Luan e disse “Espero que tenha gostado da surpresa”.



