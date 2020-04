Luan Santana faz delação quente durante live

Em uma transmissão ao vivo pra lá de esperada, Luan Santana cantou 52 músicas ao longo de 3h, desde os hits antigos como Meteoro e As Lembranças Vão na Mala, até os singles mais recentes como Quando a Bad Bater e Boa Memória. A transmissão ao vivo do cantor alcançou mais de 1 milhão de pessoas assistindo simultaneamente em apenas 10 minutos.



Mas, no Twitter, onde o termômetro bomba, os comentários eram em torno do visual do artista goiano, que ostentou um bigode e logo virou meme. Ele chegou a ser comparado ao colombiano Pablo Escobar. Outro assunto que rendeu foi o fato dele ter se derretido todo para a noiva, Jade Magalhães. A estilista participou da transmissão ao vivo e recebeu elogios do amado.



“Sou viciado em três coisas nessa vida. A primeira é a música. A segunda é essa mulher. A terceira é fazer amor com essa mulher”, disse ele.



À Jade, com quem está há 12 anos e passou a dividir o mesmo teto recentemente, o cantor dedicou a música Raridade.



“Foi difícil conquistar essa mulher. Mas é assim que tem de ser”, disse.



Participação de Veveta e Maísa



Muito querido pelos colegas de profissão, Luan recebeu – através de vídeo – Ivete Sangalo e juntos cantaram a parceria Química do Amor. A apresentadora Maisa, fã declarada de Luan pediu uma música dedicada à sua mãe, que fazia aniversário.



Durante a live, Maísa mandou uma mensagem no Twitter, para Marília Mendonça.



“O Marília Mendonça como é que tá o coração?”



A cantora logo respondeu.



“Só quero chorar! Vencemos na vida. Eu, você e todos os luanetes possíveis”, disse.



Homenagem aos profissionais de saúde



Um momento emocionante foi quando Luan homenageou os médicos e profissionais da saúde que estão na linha de frente da pandemia do novo coronavírus. O artista exibiu um vídeo dos profissionais cantando com ele.



