Luana Piovani critica mãe de Pedro Scooby: ‘Abre mão dos netos’

Desde que se separou de Pedro Scooby no ano passado, Luana Piovani sempre acaba comentando sobre sua relação com o surfista, e, na maioria das vezes, não é nada positiva.



Durante uma conversa com seus seguidores, Luana acabou mais uma vez criticando a postura do ex-marido, após uma seguidora comentar em uma foto dela que não tem contato com a família paterna.



Porém, desta vez, a mãe dele, Dona Gracinda, entrou na história, e, segundo Piovani, a avó não liga para os netos, não tratando Bem, Liz e Dom como deveria tratar.



“Aqui tá igualzinho. Fora o pai virtual, ninguém mais liga. Aliás, nunca ligaram. No máximo, dão um ‘oi’ na carona da ligação do ‘virtual’. Nunca vou entender como uma avó abre mão dos netos assim. O pai é até comum, né, mas a avó”, declarou Luana Piovani.



Vale lembrar que o apelido de “pai virtual” dado por ela a Pedro Scooby já apareceu mais vezes, como na última terça-feira (14), na qual Luana também estava respondendo o comentário de uma fã.



“Gente, o que foi aquele vídeo do pai virtual reclamando do tamanho da casa que os filhos moram?”, chegou a escrever a internauta, sobre o surfista, no Instagram.



“Amada, não vejo nada do pai virtual, mas se ele reclamou eu estou aqui rindo, né. Ele é patético”, respondeu a apresentadora e atriz brasileira.



Aproveitando outro comentário, Luana também comentou sobre a vontade do filho mais velho, Dom, de morar com o pai.



“Não é questão de deixar, a Justiça decide e, aos 12 anos, pode escolher com quem ficar”, escreveu uma seguidora, na mesma rede social.



“Se do outro lado for condizente com a criação de um adolescente, né?! Precisa de casa, responsabilidade, comida feita na mesa, etc”, rebateu a atriz.



É, parece que relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby não vai se resolver tão cedo. O que você tem achado das alfinetadas que o casal lança um para o outro?



