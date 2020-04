Luana Piovani desabafa por educação dos filhos na quarentena

Luana Piovani abriu o coração sobre a situação dos filhos estudando à distância durante a quarentena por causa da pandemia de coronavírus.



Em seu Instagram, a atriz fez um vídeo lendo um texto escrito por uma psicóloga sobre esse período e a pressão que os pais sentem por tentarem ajudar os pequenos nesse momento complicado.



Luana Piovani compartilha texto sobre fidelidade e amor



No registro, ela também mostrou a identificação com o que estava sendo lido e comentou as dificuldades que está passando com Bem, Liz e Dom, que moram com ela em Portugal.



“Dividindo angústia multiplicamos possibilidades. Um suspiro aliviado, depois de tanto stress com o estudo à distância (homeschooling). Ouça e, a partir daí, trace suas próprias metas, porém lembre-se: suave… #ubuntu #dividirmultiplica Grata, Ana Rita, mãe e psicóloga”, escreveu ela na legenda da publicação.



Luana Piovani recebe pedido de casamento inusitado do amado



Piovani confessou que acaba ‘perdendo a sanidade’, gritando com os filhos e chorando, como dizia o texto da profissional, além de ter se tornado ‘mais reativa e menos paciente’.



A atriz desabafou que a quantidade de tarefas é enorme e que é muito difícil que as crianças se concentrem ou tenham vontade de fazer as muitas atividades passadas.



Luana Piovani critica mãe de Pedro Scooby: ‘Abre mão dos netos’



“Tem sido muito difícil aqui em casa. O Dom, por exemplo, aprende muito bem, se diverte e faz anotações durante a aula. Mas tem muita dificuldade de concentração e de ter vontade de fazer”, exemplificou ela.



Nos comentários, alguns fãs concordaram que estão vivenciando o mesmo e agradeceram Luana por compartilhar esse momento ‘gente como a gente’, que os ajuda a passar pelo momento.



Luana Piovani sobre Pedro Scooby: ‘Pai virtual, é patético’



Confira o vídeo completo:















Luana Piovani: ‘A mulher aparece em pedaços, ferida, destruída’



Pedro Scooby sobre Luana Piovani: ‘Quer me ver destruído’



Luana Piovani sobre fãs de Pedro Scooby: ‘Legião de im*****’