Luana Piovani dispara em rede social: ‘A voz das mães solos’

Luana Piovani é o tipo de pessoa que dá seu papo reto! Acostumada a externar suas fortes opiniões, nesta terça (28), a atriz abordou um assunto relevante no que diz respeito à separação de um casal, com um ou mais filhos: pensão alimentícia.



A apresentadora que foi casada com o surfista Pedro Scooby e com ele teve três crianças: Dom, Ben e Liz, ressaltou os direitos dos filhos menores a partir de um vídeo anterior, com a participação de sua mãe que é advogada.



“Estou recebendo vários comentários positivos sobre o vídeo que a minha mãe fez a respeito de pensão alimentícia, no caso de separação para os filhos. Um dos problemas do Brasil é que as pessoas não sabem ser cidadãs, detentoras de todos aqueles direitos. Paralelo a isso, eu acabei virando um pouco a voz das mães solos porque estou expondo aqui a minha situação. Entra no link para entender um pouco mais de pensão alimentícia para que os ignorantes e imbecis não fiquem achando que a gente está pedindo favor e entendam que homem não é aquele que deita e faz o filho e sim aquele que levanta e cria o filho”, disse ela.



A loira então aproveitou para mandar um recado sem citar o nome do ex-marido, a direta seria para outro Pedro.



“Pedro, o outro Pedro, toma vergonha, manda lá o dinheiro. Da outra vez quase foi preso. Só fez a transferência. Agora vai ter que passar por essa vergonha de novo? Estou ajudando a pagar as contas do seu filho, cara”, concluiu.







Educação da prole







Luana Piovani abriu o coração sobre a situação dos filhos estudando à distância durante a quarentena por causa da pandemia de coronavírus.



Em seu Instagram, a atriz fez um vídeo lendo um texto escrito por uma psicóloga sobre esse período e a pressão que os pais sentem por tentarem ajudar os pequenos nesse momento complicado.



No registro, ela também mostrou a identificação com o que estava sendo lido e comentou as dificuldades que está passando com Bem, Liz e Dom, que moram com ela em Portugal.



“Dividindo angústia multiplicamos possibilidades. Um suspiro aliviado, depois de tanto stress com o estudo à distância (homeschooling). Ouça e, a partir daí, trace suas próprias metas, porém lembre-se: suave… #ubuntu #dividirmultiplica Grata, Ana Rita, mãe e psicóloga”, escreveu ela na legenda da publicação.



Piovani confessou que acaba ‘perdendo a sanidade’, gritando com os filhos e chorando, como dizia o texto da profissional, além de ter se tornado ‘mais reativa e menos paciente’.



A atriz desabafou que a quantidade de tarefas é enorme e que é muito difícil que as crianças se concentrem ou tenham vontade de fazer as muitas atividades passadas.



“Tem sido muito difícil aqui em casa. O Dom, por exemplo, aprende muito bem, se diverte e faz anotações durante a aula. Mas tem muita dificuldade de concentração e de ter vontade de fazer”, exemplificou ela.



Nos comentários, alguns fãs concordaram que estão vivenciando o mesmo e agradeceram Luana por compartilhar esse momento ‘gente como a gente’, que os ajuda a passar pelo momento.