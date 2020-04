Luana Piovani posta texto sobre fidelidade e relacionamento

Nesta sexta-feira (24), Luana Piovani compartilhou no Stories do Instagram um print da mesma ferramenta de um outro perfil falando a respeito de fidelidade e o desinteresse sexual dentro de um relacionamento. No texto em questão, é feito um paralelo entre a dependência emocional e a vontade de conquistar o parceiro.



“Na medida em que vai aumentando o carinho, a solidariedade, o companheirismo, o desejo sexual vai diminuindo e o amor assexuado, em muitos casos, toma conta da relação”, diz trecho da imagem compartilhada pela famosa.







Atualmente, Luana namora o jogador de basquete Ofek Malka, de 23 anos de idade, que vive em Israel, enquanto o ex-marido, Pedro Scooby, namora a modelo Cintia Dicke.



Luana Piovani surgiu linda, leve e loira em uma publicação no litoral norte de São Paulo, nesta quarta-feira (22). De biquíni, a beldade exibiu o corpão na publicação feita em seu Instagram.



Além da silhueta, outro fator que chamou atenção foi um comentário do namorado, Ofek Malka. O jogador de basquete postou o emoji de um anel e um ponto de interrogação. Como para bom entendedor meia palavra basta… Os fãs captaram a mensagem: um suposto pedido de casamento!







“Aceita, Luana”, disse um seguidor.



“Acho que vem casamento pela frente”, comentou outro internauta.



O casal está junto desde agosto de 2019. Será que Piovani aceitou o pedido?



Recentemente, em sua conta no Instagram, a famosa aproveitou um tempo livre para responder algumas perguntas feitas pelos seguidores.



Eis que um internauta quis saber se a apresentadora pensa em se casar com o namorado Ofek Malka, e a artista abriu o jogo.



“Vocês são muito casamenteiros, gente! Casar para que? Já usei o vestido, fiz a festa, tenho o álbum, três filhos deuses, agora quero é viajar e fazer festa todos os dias. Com o boy do lado fica melhor e a gente fica mais magrinha. Mas casar? Juntar os panos? Nem pensar”, disse ela.