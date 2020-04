Luandre e Gi Group abrem 1.550 novas vagas de emprego; Confira

A Luandre e o Gi Group oferecem 1.550 novas vagas de emprego, em meio à pandemia do novo coronavírus. As oportunidades são para diversos cargos pelo país.

Luandre

A Luandre abriu 750 vagas temporárias para diferentes funções. Há cargos de operador de loja e auxiliar de logística, com remunerações variáveis entre R$1 mil e R$1.500.

Na área da Saúde, as vagas são para os setores de UTI, CTI Adulto, CTI Pediátrico, Internação, PS e Emergência. As oportunidades são nos cargos de coletor hospitalar, técnico de enfermagem e enfermeiro, com salários que variam de R$1 mil a R$4 mil, de acordo com a função.

Par se inscrever, os interessados devem acessar o site da Luandre ou também pelo aplicativo da empresa.

Gi Group

A multinacional de RH Gi Group Brasil anunciou cerca de 800 novas vagas temporárias, sendo 500 para São Paulo e 300 para a Região Nordeste, principalmente, no Ceará.

As oportunidades são para setores como indústria de alimentos, de matéria-prima para embalagens de produtos alimentícios, de produtos de higienização de uniformes médicos, de higiene, logística, comércio de alimentos, entre outros.

Há vagas disponíveis para os cargos de atendente, caixa, vendedor, promotor, auxiliar de produção, técnico e auxiliar de enfermagem, enfermeiro e fisioterapeuta. A exigência é experiência na função, além de escolaridade compatível com a função e disponibilidade de horário.

Os interessados podem cadastrar seus currículos no site de recrutamento da empresa Gi Group Brasil.