Lucas Lima exibe equilíbrio: ‘Antes de machucar as costas’

Lucas Lima, marido de Sandy, compartilhou aos seus seguidores no Instagram uma foto nesta sexta-feira (24), na qual exibe todo o seu equilíbrio enquanto praticava ioga.



Porém, o clique nãos e tratava de um momento atual, pois atualmente ele está com as costas machucadas.



“Com os chakra alinhado na régua, há dois meses, antes de eu machucar as costas. Um ioguinha delícia cairia muito bem nesse momento de doideira, mas tô pegado na fisioterapia e logo mais tô de volta!!!!! #UmDiaDeCadaVez”, escreveu ele na legenda da publicação.







A ‘invasão’ de Rodrigo Santoro na live de Sandy e Junior, realizada na noite de terça-feira (21), gerou comentários divertidos na web. Tudo começou quando Sandy leu um recado enviado por Rodrigo Santoro e Lucas Lima, marido da cantora, questionou: “Ele tem seu telefone, é?”



Santoro acabou invadindo a live para cantar ao lado da dupla a música “Baby, liga pra mim”.



Santoro afirmou: “Olha, vocês são demais. Muito obrigado por essa iniciativa linda que esta trazendo luz nesse momento tão difícil. Estão fazendo muito bem nesse momento.”



Não demorou muito, os fãs de Sandy e Lucas encheram a web de comentários.



Sandy e Lucas Lima são minha nova meta de relacionamento… Ou seja, namore alguém que te olhe como o Lucas Lima olha pra Sandy enquanto ela canta awnnnnnnt #SandyeJuniorEmCasa pic.twitter.com/5smaJTycKl

— (@Angel_Stockler) April 22, 2020



Falando na live de Sandy e Junior, Lucas Lima estava nervoso para participar da transmissão, e estava treinando durante o dia para a apresentação.



“Como pode ser que eu fique nervoso na live e erre tudo, achei prudente deixar registrado que até sai a intro no piano, mas não é sempre, então se eu errar na hora já peço previamente desculpa pelo vacilo”, escreveu ele em um vídeo compartilhado nos Stories.



Muito conhecido por se apresentar no violino, Lucas Lima explicou a decisão de trocar o instrumento pelo piano.



“Não temos pianistas disponíveis quarentenando aqui em casa e eu sou o que temos pra hoje, então seja o que Deus quiser. Não tem porque ficar nervoso, até porque vão ser só uns milhõezinhos de pessoas assistindo com a expectativa no talo, qual a chance de eu me embananar todo e passar vergonha mundial? Sussa, não dá nada, perigo zero”, disse o músico, demonstrando seu nervosismo.







