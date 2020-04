Luccas Neto fará live para o público infantil no YouTube

Luccas Neto é um dos artistas da internet mais bem sucedido do país. Aos 28 anos, ele acumula mais de 30 milhões de inscritos em seu canal oficial de YouTube. Aliás, será por meio da plataforma digital, que o influenciador fará uma live destinada ao público infantil.



O reencontro virtual contará com brincadeiras e desafios, entrevista com personagens, lançamento de uma música inédita, apresentação em primeira mão do trailer do seu quinto filme, além da participação de profissionais como dentistas, que vão compartilhar dicas com os baixinhos.



Então se programe: Luccas Neto em A Pedra do Poder Sumiu! acontecerá na próxima sexta-feira (1), às 18h.







Emagrecimento



Em isolamento voluntário, seguindo as orientações das autoridades de saúde em função da pandemia do novo coronavírus, Luccas Neto tem mostrado curiosidades em suas redes sociais. E numa delas, exibiu sua mudança na forma física.



“Opa! Dá pra ver a diferença? Marca alguém aí e mostra o resultado!”, escreveu, legendando uma imagem de antes e depois de perder 16 quilos.



BBB20: Youtuber, ex de Luccas Neto, pode estar no reality



10 canais infantis mais influentes e assistidos no Brasil



Luccas chegou a pesar 99 quilos no início de sua carreira e era muito criticado por produzir conteúdos com ênfase em junk foods, em seu canal do YouTube.



“Meu peso atual é 83kg. Emagrecer foi uma missão muito difícil. Mas é bom que sirva de estímulo para outras pessoas. Dá para fazer. Mesmo com agenda lotada e um estresse enorme de trabalho, é possível colocar a saúde em primeiro lugar”, disse ele ao jornal O Globo.