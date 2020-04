Luciana Gimenez deixa fãs pasmos com seu banheiro imenso

Luciana Gimenez entrou para o rol das celebridades que deixaram os fãs de queixo caído por mostrarem suas mansões e os cômodos gigantescos de suas luxuosas casas.



Nesta sexta-feira (24), a apresentadora acabou mostrando seu banheiro nos stories do Instagram e surpreendeu pela imensidão do local, que conta com várias gavetas, espelhos, prateleiras, produtos e até mesmo uma cadeira digna de salão de beleza.



“Vou lavar meus pincéis. Se eu vou lavar meus pincéis é porque a coisa está feia”, brincou ela, se mostrando bem-humorada.



Na ocasião, ela também justificou um momento de sumiço das redes sociais por um tempo dizendo que se tratava de estresse.



“Estou sumida daqui, né? Escorpiana é assim mesmo, quando fica estressada dá uma sumida”, falou.



Luciana Gimenez vem aproveitando a quarentena de coronavírus para intensificar os exercícios de pilates. No início do mês, ela registrou um de seus treinos em seu Instagram e ainda contou com uma companhia inusitada: sua gatinha, que foi pra cima da barriga da famosa durante atividade.



“Gente, ninguém merece! Fazendo pilates e você aqui. Só você está curtindo essa quarentena”, brincou ela.



Aos 50 anos, Luciana exibe ótima forma física e sempre recebe uma chuva de elogios dos fãs quando mostra o corpaço.



