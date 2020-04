Luciana Gimenez surge de biquíni em clique ao por do sol

Que Luciana Gimenez lacra com esse corpão exuberante, todos sabem. A musa da RedeTV! vem publicando imagens de como está preenchendo o tempo na quarentena. Contudo, nesta segunda (27), a apresentadora encantou os fãs com uma selfie que ela fez, simplesmente, radiante de um lindo por do sol, diretamente da varanda de casa.



“Bom dia! Já nem falo mais nada”, disse ela, na legenda de sua postagem no Instagram.



A famosa já tinha surpreendido os fãs ao mostrar seu banheiro nos stories do Instagram e a imensidão do local, que conta com várias gavetas, espelhos, prateleiras, produtos e até mesmo uma cadeira digna de salão de beleza.







No último dia 25, ela deixou seus 2,7 milhões ainda mais chocados quando mostrou o que estava fazendo nele: pipoca.



Isso mesmo que você leu. A apresentadora aproveitou o espaço para usar uma pipoqueira, de tão grande que é. Caraca!



Apaixonada por animais, Luciana também contou com a companhia de um gato, que ficou assistindo à cena de pertinho.



Luciana Gimenez faz topless e recebe mais de 8 mil likes



Luciana Gimenez sobre relação com ex: ‘Podia ser melhor’