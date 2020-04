Luciana Gimenez surpreende ao fazer pipoca no banheiro

Luciana Gimenez já tinha surpreendido seus fãs na última sexta-feira (24), quando mostrou seu banheiro nos stories do Instagram e a imensidão do local, que conta com várias gavetas, espelhos, prateleiras, produtos e até mesmo uma cadeira digna de salão de beleza.



Agora, neste sábado (25), ela deixou seus 2,7 milhões ainda mais chocados quando mostrou o que estava fazendo nele: pipoca.



Luciana Gimenez deixa fãs pasmos com seu banheiro imenso



Isso mesmo que você leu. A apresentadora aproveitou o espaço para usar uma pipoqueira, de tão grande que é. Caraca!



Apaixonada por animais, Luciana também contou com a companhia de um gato, que ficou assistindo à cena de pertinho.















Luciana Gimenez rememora clique com filhos em Nova York



Luciana Gimenez sobre relação com ex: ‘Podia ser melhor’



Luciana Gimenez faz topless e recebe mais de 8 mil likes







Luciana Gimenez faz exercícios com sua gatinha



Luciana Gimenez vem aproveitando a quarentena de coronavírus para intensificar os exercícios de pilates. No início do mês, ela registrou um de seus treinos em seu Instagram e ainda contou com uma companhia inusitada: sua gatinha, que foi pra cima da barriga da famosa durante atividade.



“Gente, ninguém merece! Fazendo pilates e você aqui. Só você está curtindo essa quarentena”, brincou ela.



Aos 50 anos, Luciana exibe ótima forma física e sempre recebe uma chuva de elogios dos fãs quando mostra o corpaço.



Luciana Gimenez faz pilates com gato na barriga: ‘Oferecida’