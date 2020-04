Ludmilla entra na onda e faz live para comemorar aniversário

Ludmilla completa 25 anos nesta sexta-feira (24). Do time dos taurinos, a cantora começou como MC Beyoncé e hoje é o seu nome de batismo que a transformou em um sucesso nacional em qualquer época do ano.



Para celebrar a festividade, a carioca finalmente entrou na onda dos shows ao vivo por meio da internet. Com as lives ficando cada vez mais frequentes no período da quarentena em razão do novo coronavírus, os fãs fizeram seus pedidos e foram atendidos.



Lud fará a apresentação, a partir das 18h, no YouTube, no dia de assoprar as velinhas e, além da alegria do seu som pop/funk, ela lançará o aguardado EP só de canções de pagode, tanto inéditas quanto regravações, intitulado Numanice.







Quer mais motivos para não perder essa comemoração? Então se liga que o OFuxico reuniu algumas provas de que vale a pena acompanhar a festa on-line.



Justamente o pagode







Se o funk na voz de Ludmilla já é conhecido, a paixão da artista por pagode também é muito conhecida.



Como prometido por ela mesma em 2019, no Twitter, “Se eu vencer na categoria melhor cantora no Prêmio Multishow, eu lanço um EP de pagode, agora é com vocês”. E no fim das contas, ela levou na categoria de Cantora do Ano.



Se eu vencer na categoria melhor cantora no prêmio multishow, eu lanço um ep de pagode, agora é com vocês https://t.co/kfUqF5kG6R

— #LiveDaLud 24/04 (@Ludmilla) October 22, 2019



Já durante o Carnaval de 2020, no trio do bloco Fervo da Lud, ela confirmou que estava com o projeto todo prontinho, só esperando a data para ser divulgado, e nada melhor do que em um dia tão especial para ela.



Sendo assim, pode ser que role muita pagodeira na live, é claro!



Além da internet











Durante a sexta-feira, o canal Multishow terá uma grade toda montada em homenagem à aniversariante.



Quem possuiu TV por assinatura terá acesso à uma programação que começará às 10h com a artista apresentando o tradicional TVZ diretamente da sua casa no Rio de Janeiro.



Logo depois, momentos marcantes da carreira de Ludmilla, principalmente os vinculados à emissora, serão transmitidos, além de ações nas redes sociais. Já no horário nobre, a partir das 20h, o Multishow vai transmitir, simultaneamente o show tanto na televisão quanto no canal do YouTube Música Multishow, a tão aguardada apresentação.



Clássicos















E não poderia faltar hits, não é mesmo? Apesar da cantora não ter soltado a playlist, é difícil não imaginar Lud cantando Verdinha ou, quem sabe, fazendo uma entrada triunfal ao som de Cheguei. Isso sem contar as romântica A boba fui eu e Não Quero Mais.



Só amor















Para os fãs não só de Ludmilla, mas também do casal formado por ela e a bailarina Brunna Gonçalves, a transmissão ao vivo pode ser um momento perfeito para elas aparecerem juntinhas na hora de dividirem o palco e também protagonizarem cenas fofas.



Estouro







Se os admiradores da carioca conseguiram fazer com que ela realizasse a tal live, imagina então como eles vão ficar alvoroçados durante o evento na web!



A apresentação promete ser um dos assuntos comentados nas redes sociais, principalmente o Twitter, e caso você não consiga acompanhar simultaneamente a festa, vai poder ficar de olho nas atualizações feitas pelos internautas, principalmente com o uso dos já famosos memes.