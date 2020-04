Luísa Sonza sobre separação de Whindersson: ‘O amor mudou’

O anúncio da separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza realmente deixou muita gente surpresa, nesta quarta-feira (29).



Em conversa com a coluna de Leo Dias, no site UOL, a própria cantora, aliás, contou que a conversa em que os dois decidiram terminar o casamento aconteceu há cerca de uma semana, e, ao contrário do que muitos fãs podem pensar, não foi em formato de briga ou discussão.



Whindersson Nunes e Luisa Sonza anunciam a separação



“Eu tinha acabado de voltar do veterinário, não houve nada demais. Acredite, foi um papo totalmente cordial e em comum acordo, ninguém terminou com ninguém. (…) Não teve nenhum motivo real, não aconteceu nada mesmo”, chegou a afirmar ela.



“Já conversávamos sobre isso há muito tempo, mas eu juro que jamais menti para você, quando você me procurava para checar boataria de separação. Para você ter uma ideia, até na conversa da separação nos chamávamos de amor”, também disse a própria Luísa, para Leo Dias.



Fãs lamentam separação de Whindersson Nunes e Luísa Sonza



Durante a entrevista, a cantora ainda disse que o período de quarentena e isolamento social, por conta da pandemia do novo coronavírus, pode ter acelerado tal decisão do agora ex-casal.



“Desde que nos separamos, a gente se falou todos os dias, acredite. O amor ainda existe, a minha admiração por ele ainda é enorme, mas o amor mudou”, explicou ela.



Mãe de Luisa Sonza sobre a separação: ‘A admiração segue’



Anúncio











Depois de vários boatos, desde o início do ano passado, nesta quarta-feira (29), Whindersson Nunes usou suas redes sociais para anunciar que ele e Luísa Sonza se separaram.



O humorista fez um lindo relato, destacando que tem consciência de que eles sempre serviram de inspiração para muitos casais.



“Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento”, iniciou.



Ele seguiu elogiando o tempo em que estiveram juntos.



“A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo.”.



O artista explicou a decisão de seguirem por rumos separados.



“Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento’. Estamos nos separando para maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos.”



Whindersson deixou claro que não há outro motivo.



“Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa”, escreveu, assinando pelo casal.



Juntos desde 2016











O ex-casal começou a namorar em 2016. Em fevereiro de 2018, eles promoveram uma festa de casamento, em São Miguel do Milagres, Alagoas.



Whindersson Nunes divulga La Casa De Papel da Netflix