Luiza Possi mostra filho Lucca brincando na quarentena

Luiza Possi vive um dos momentos mais sublimes de sua vida: a maternidade. Desde que deu à luz ao pequeno Lucca, em junho do ano passado, a cantora é puro amor com o filho, e quase sempre compartilha cliques fofos do bebê.



Nesta sexta (24), a artista postou uma foto do menino brincando na grama, usando um colarzinho bem estiloso.



“Uma pausa linda”, disse ela, na legenda da foto no Instagram.



Imediatamente, a web reagiu há tanta meiguice.



“Lindo”, “Bebezão fofo”, “Deus abençoe”, “Coisa mais linda”, comentaram os seguidores.







Homenagem







Luiza Possi chamou a atenção dos fãs da internet, com a linda e emocionante homenagem que fez para Moraes Moreira, que morreu, ainda na última segunda-feira (13), aos 72 anos de idade.



No vídeo que compartilhou, por meio do Instagram, a famosa cantora apareceu dançando um dos hits que marcaram a carreira do renomado artista, na companhia do filho, o fofíssimo Lucca, que está com nove meses de vida.



Na frente das câmeras, o pequeno era só sorrisos e simpatia, principalmente enquanto conferia a performance da mamãe coruja e babona.



“Nossa alegre homenagem ao Moraes Moreira. Vá em paz meu querido”, escreveu a filha de Zizi Possi, na hora de legendar a publicação.



Bastaram apenas poucas horinhas para que tal vídeo conquistasse mais de 127 mil visualizações, na rede social.