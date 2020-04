Madonna faz declaração de amor ao namorado em aniversário

Madonna se mostrou toda romântica na última sexta-feira (24). A data foi marcada pelo aniversário do namorado, Ahlamalik Williams, e a cantora fez a maior declaração de amor para ele no Instagram.



Em uma publicação com quatro fotos na companhia do amado, a estrela desejou os parabéns, contou que está passando a quarentena ao lado dele e que não teria melhor pessoa com quem fazer isso.



Coronavírus! Madonna posa sexy durante a quarentena!



“Feliz aniversário, meu amor. Não poderia pensar em pessoa melhor com quem passar a quarentena”, escreveu Madonna na legenda.



Rapidamente o post alcançou mais de 130 mil curtidas e muitas mensagens de felicidades escritas pelos fãs.



Nos stories da rede social, a Rainha do Pop ainda mostrou que suas filhas gêmeas, Estere e Stella, confeccionaram cartões para o padrasto. Fofas!































Coronavírus: Madonna perde três amigos em um dia



Madonna faz vídeo contra Bolsonaro: ‘Fique em casa’



Madonna cancela turnê por causa de coronavírus







Turnê de Madonna foi cancelada por causa do coronavírus



A turnê Madame X, de Madonna, foi oficialmente cancelada no início de março. A cantora faria dois shows em Paris no mês, porém foi proibida por ordens públicas de se apresentar.



Em seu site oficial, a equipe da artista explicou que é por conta da epidemia de coronavírus, que deixou a cidade em alerta.



Na mensagem, eles ainda pediram desculpas aos fãs e avisaram que o valor dos ingressos seria reembolsado, já que não era possível que Madonna faça seus shows, já que não é uma vontade que depende apenas da artista, e sim que foi notificada oficialmente por policiais.



“Após a notificação oficial do Gabinete da Polícia nesta manhã, que proíbe todos os eventos com uma audiência de mais de 1000 pessoas, a Live Nation lamenta anunciar que as duas últimas apresentações do Madame X, que foram remarcadas para 10 e 11 de março, foram forçadas a serem canceladas. Os ingressos são reembolsáveis ​​nos pontos de compra. Estamos tristes por desapontar os fãs”, disse o anúncio.