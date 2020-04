Madonna faz doação de máscaras para presos

Madonna ajudou a doar mais de 100 mil máscaras cirúrgicas para as prisões. A fundação Ray of Light da cantora de 62 anos se juntou a REFORM Alliance para prover suprimentos de proteção aos presos na esperança de que diminua o contágio do coronavírus atrás das grades.

A REFORM Alliance tweetou: “Nos juntamos a @Madonna @PairOfThieves @bailproject e ao @cut_50 para prover 100 MIL MÁSCARAS PARA AS PESSOAS ATRÁS DAS GRADES”, informaram. “Precisamos parar a #COVID19 de se espalhar dentro das cadeias”.

Madonna também falou sobre a importância da iniciativa. Junto com a notícia sobre a doação, ela escreveu no Instagram: “Vamos proteger os detentos e a equipe da cadeia também. Vidas estão em jogo. #covid19 #mantenha-seseguro”.

A doação vai incluir 50 mil máscaras para a prisão de Cook County e ao Departamento de Correções de Illinois, 20 mil ao Departamento de Correções de Louisiana, e as outras 30 mil serão divididas entre a Cadeia de Vacaville na Califórnia, a FCI Ray Brook em Nova York, e o Condado do Departamento do Xerife de Suffolk em Massachussets.

Michael Rubin, co-presidente da REFORM – que já deu 100 mil máscaras para diferentes centros de detenção – disse em um depoimento: “Mais de dois milhões de vidas nas prisões da América do Norte estão em jogo devido a pandemia da COVID-19”.

A ajuda de Madonna aos detentos surgiu depois dela doar anteriormente US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) para a Fundação Bill & Melinda, de Bill Gates, para ajudar a encontrar uma vacina para esse vírus.



