Mãe de Juliana Paes está com sintomas do novo coronavírus

Sempre muito dedicada à família, Juliana Paes usou suas redes sociais na terça-feira (28) para justificar o motivo de ter cancelado sua participação numa live marcada com Bruno Astuto. A atriz revelou que sua mãe, Regina, está com sintomas do coronavírus. Juliana, então, optou por cancelar a transmissão, para que pudesse dar apoio à família.



“Oi, amigos, eu tinha uma live para fazer. Hoje, a minha mãe amanheceu com sintomas de COVID, se sentindo mal. O resultado dos exames não é conclusivos, mas estamos aqui em casa apreensivos”, disse a atriz.



Juliana, que tem outras duas irmãs, contou que, embora não more com a mãe, terá que assumir tudo na família.



“Terei que tomar todas as rédeas, algumas precauções e medidas. Eu não moro com ela, mas tenho minha avozinha de 89 anos que mora com ela, peço desculpas, mas o momento é esse, é complicado”, disse.







Aniversário à distância



Dona Regina completou mais um ano de vida no último dia 15 de abril e Juliana, que está em isolamento social em casa, com o marido e os dois filhos, lamentou não poder comemorar perto da mãe.



“Tudo o que eu mais queria era dar um abraço nela. Como eu queria sentir o cheirinho dela… ela está viva, vivíssima, cheia de luz, alegria, força, estamos longe, por força do momento, mas cada vez mais próximas conforme a maturidade me deixa mais parecida com ela”, homenageou em suas redes sociais.



Cabelos naturais



Desde que a quarentena proposta pelas autoridades de saúde começou, no último dia 24 de março, Juliana Paes decidiu assumir seus cabelos naturais. A atriz, dona de cachos lindos e volumosos, tem surpreendido seus seguidores com a beleza das madeixas.



Longe da telinha desde que protagonizou a novela A Dona do Pedaço, como a Maria da Paz, Juliana revelou seu segredo para dar volume e manter os cachos.



“Tenho usado muito azeite com baixa acidez no cabelo para dar uma hidratada. Passo à noite, faço uma trança frouxa e vou dormir. No dia seguinte, lavo como de costume e deixo ele secar naturalmente. Acho que a melhor hidratação para os cabelos é deixá-los secarem naturalmente”, contou.