Mãe de Neymar continua com namorado Tiago Ramos

O relacionamento da mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, com o modelo Tiago Ramos, 30 anos mais jovem que ela, não acabou.



A colunista Fábia Oliveira, de O Dia, tinha afirmado que o casal havia terminado no último dia 19, mas isso não passou de um boato. Na verdade, os pombinhos continuam firmes e fortes.



O que aconteceu foi que o rapaz foi passar um tempo na casa de sua mãe, no interior da Paraíba, para que a poeira abaixasse, já que na mídia só se falava sobre o romance dos dois e muitos assuntos pessoais da vida do rapaz surgiram à tona.



Por conta disso, Tiago deixou a luxuosa residência de Nadine, onde estava morando no litoral de São Paulo, e voltou por uns dias para sua cidade natal, só para que eles conseguissem tirar a relação dos holofotes da imprensa.



Mesmo longe um do outro, eles continuam no maior ‘love’ e inclusive o rapaz até apareceu usando uma aliança de compromisso, mostrando que o namoro permanece.



Em vídeo publicado no Instagram, Tiago surgiu caminhando na orla da praia e dá para ver um anel em sua mão direita, que indica que ele continua em um relacionamento sério.



Mas não é que Tiago Ramos não sai dos holofotes? Desde que publicou uma foto com Nadine Gonçalves, mãe de Neymar, só dá ele! Agora o rapaz se vê em meio ao vazamento de um suposto vídeo íntimo que está circulando nas redes sociais.



Nas imagens, a pessoa até então identificada como sendo ele aparece com um celular com o flash ligado e mostra seu pênis em frente ao espelho. Como a iluminação artificial embaça as imagens, muitos internautas dizem que não há como saber se é de fato ou não o modelo.



O “padrasto” de Neymar ainda não se pronunciou sobre o assunto. Aliás, sobre nada do que vem sendo ventilado sobre ele na mídia desde que assumiu o namoro com Nadine.



